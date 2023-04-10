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Обвалений будинок у Марселі
Рятувальники знайшли тіла двох людей під завалами житлового будинку в МарселіФото: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP/Getty Images
КатастрофиФранція

Обвал житлового будинку в Марселі: виявили двох загиблих

Степан Смишляєв
3 год. тому

Під завалами зруйнованого будинку у французькому Марселі знайшли тіла двох людей. Всього після обвалу на зв'язок не виходили восьмеро.

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Рятувальники знайшли тіла двох людей під завалами житлового будинку в Марселі, який обвалився напередодні, повідомила у понеділок, 10 квітня, французька інформаційна агенція AFP.

Напередодні місцевий прокурор Домінік Лоранс повідомив журналістам, що вісім мешканців "не відповідали на телефонні дзвінки". Рятувальні роботи тривали весь день і всю ніч. Щонайменше шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Пошукам заважає триваюча пожежа під завалами, яка ускладнює використання службових собак.

Обвалення міг спричинити вибух газу

Житловий будинок у французькому Марселі обвалився після вибуху в ніч на неділю, 9 квітня. Також у будинку зайнялася пожежа. За різними даними, п'ять чи шість осіб дістали легких поранень. Часткових руйнувань зазнали дві сусідні будівлі, одна з них пізніше теж обвалилася.

З місця події евакуювали майже 200 мешканців, 50 людей звернулися з проханням про термінове переселення. До ліквідації займання залучили понад 100 пожежників.

Причина вибуху наразі не встановлена, але слідчі розглядають можливість, що його спричинив витік газу. За словами заступника мера міста Яніка Оганесяна, "кілька свідків зв'язалися з нами сьогодні вранці і сказали, що був підозрілий запах газу".

Це - один з найбільших обвалів будинків у Марселі за останні роки. Його можна порівняти з подіями листопада 2018 року, коли внаслідок обвалення двох будівель загинули восьмеро людей. Тоді обидва будинки потребували ремонту. Однак в нинішньому випадку представники влади кажуть, що "не було повідомлень про небезпеку для цієї будівлі".

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