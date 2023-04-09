Обвал житлового будинку в Марселі: є поранені

Обвал будинку став одним із наймасштабніших в Марселі за останні роки. Рятувальники вже евакуювали 80 людей, але не виключено, що хтось досі перебуває під завалами.

У французькому місті Марсель в ніч на неділю, 9 квітня, за попередніми даними, після вибуху обвалився житловий будинок. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше шестеро людей, повідомляє Reuters. Водночас агентство AFP повідомляє про п'ятьох поранених.

"Я хотів би, щоб ми підготувалися до складної ситуації - у нас можуть бути жертви сьогодні", - сказав мер міста Бенуа Паян, додавши, що п'ятеро з шести поранених перебувають у лікарні.

Обвалення спровокувало пожежу, яка ускладнила рятувальні роботи. Дві сусідні будівлі теж були частково зруйновані. Рятувальники евакуювали 80 людей. За словами представників влади, наразі невідомо, скільки усього мешканців було в обваленій будівлі, зауважує AFP.

Рятувальникам необхідно чимшвидше завершити евакуацію з сусідніх будівель, адже вони теж можуть обвалитися. "На даний момент ми розчищаємо сусідні будівлі, намагаючись не наражати на небезпеку людей, які можуть перебувати під завалами", - зазначив мер.

Обвалення міг спричинити вибух газу

За словами префекта регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Крістофа Мірмана, обвал міг бути викликаний вибухом газу, пише AFP.

Це - один з найбільших обвалів будинків у Марселі за останні роки. Його можна порівняти з подіями листопада 2018 року, коли внаслідок обвалення двох будівель у Марселі загинули вісім людей. Тоді обидва будинки потребували ремонту, зазначають ЗМІ.

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