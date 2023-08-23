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Політика

Обвал мосту в Індії забрав життя 26 осіб

Максим Сидоржевський
23 серпня 2023 р.

Щонайменше 26 робітників загинули під час обвалу будівельної платформи на залізничному мосту на сході Індії.

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Обвал мосту в Індії (фото з архіву)
Обвал мосту в Індії (фото з архіву)Фото: NDRF/AP/picture alliance

На сході Індії в середу, 23 серпня, обвалилася будівельна платформа на залізничному мосту, в результаті чого загинуло щонайменше 26 робітників і ще двоє отримали травми. За повідомленням місцевої поліції, обвал стався на мосту в Сайрангу, місті на околиці Айзавалу, столиці штату Мізорам на сході країни, інформує AP.

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Міст будувався майже два роки. Міністр транспорту штату, який перебуває на місці події, повідомив, що було знайдено 18 тіл загиблих, а ще вісім тіл рятувальники витягують з-під завалів. За даними поліції, люди, що живуть у селі поблизу будівельного майданчика, кинулися рятувати постраждалих робітників і відвезли їх до лікарні. Згодом на місце події прибули й рятувальники.

Причини обвалу з'ясовуються. Поліція повідомила, що на місці події перебували 40 робітників у той момент, коли платформа обвалилася.

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