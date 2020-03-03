 Обвал карантинного готелю у Китаї: кількість жертв зросла до 20 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Новини

Обвал карантинного готелю у Китаї: кількість жертв зросла до 20 осіб

Кількість загиблих внаслідок обвалу готелю у Китаї зросла вдвічі - до 20 людей. Ще приблизно десять осіб перебувають під завалами. Всього рятувальники витягнули 61 людину, ще дев'ятеро врятувалися самостійно.

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів декількох дітей

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів декількох дітей

Кількість жертв внаслідок обвалу готелю у Китаї зросла до 20 осіб, ще близько 10 людей перебувають під завалами. Про це у вівторок, 10 березня, повідомляє агенція новин AFP.

Люди перебували у готелі в місті Цюаньчжоу на карантині через поширення коронавірусу. Людей направили туди, бо нещодавно вони відвідали регіони, де масово поширився коронавірус. При цьому місцева газета повідомила, що у всіх осіб, які перебували на карантині, результати тесту не виявили інфікування коронавірусом. 

Всього з-під завалів витягнули 61 людину, ще дев'ятьом вдалося вибратися самостійно. 41 врятований з-під завалів отримав під час надзвичайної події травми. Наразі близько тисячі рятувальників та пожежників продовжують шукати людей під завалами.

5-поверхова будівля готелю повністю зруйнована

5-поверхова будівля готелю повністю зруйнована

Незадовго до руйнування будівлі готелю у ній відремонтували перший поверх. За даними місцевої влади, особи, які здійснювали ремонт, зателефонували власнику готелю за хвилини до аварії та повідомили йому про деформовану частину стіни.

Поліція вже затримала власника готелю, тепер слідчі з'ясовують причину завалення будівлі - чи вона полягала у деформації самої конструкції будинку чи до цього призвів нещодавній ремонт готелю.

Читайте також: Коронавірус в Італії. Як реагує Україна?

Нагадаємо, будівля готелю у Китаї обвалилася 8 березня, після цього повідомлялося про 10 загиблих.

Коронавірус почав поширюватися у Китаї у грудні 2019 року. Країна посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих SARS-CoV-2 - більше 80 тисяч людей. Померли від наслідків хвороби в Китаї понад три тисячі людей. Вилікувалися від коронавірусу близько 57 тисяч осіб. Зараз поширення вірусу в країні вже йде на спад. За останню добу там зафіксували лише 19 нових випадків, що є найнижчим показником з початку спалаху вірусу. 

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