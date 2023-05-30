НАБУ обшукало УЗ через закупівлі - Лященко

Детективи НАБУ обшукали УЗ у справі закупівель. Обшуки проводилися також і за домашніми адресами декого з працівників держкомпанії, повідомили в її правлінні.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело у вівторок, 30 травня, обшуки в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" (УЗ), а також за домашніми адресами низки її працівників. Як повідомила того ж дня пресслужба УЗ з посиланням на голову правління компанії Євгена Лященка, слідчі дії пов'язані із закупівлями для потреб галузі.

"Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника "Укрзалізниці" - подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях", - наведено в повідомленні слова Лященка.

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Уточнюється, що правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень співробітників УЗ, як передбачено постановою суду в межах розслідування, пов'язаного з діяльністю філії "Центр забезпечення виробництва АТ "Укрзалізниця".

"Перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", - зазначив Лященко. За його словами, компанія відкрита до перевірок і готова сприяти розслідуванню.

Лященко запевняє, що УЗ з його приходом посилила співпрацю з органами

У повідомленні пресслужби зазначається, що після призначення в березні цього року Євгена Лященка на посаду голови правління, УЗ посилила співпрацю з правоохоронними органами. "Наразі компанія тісно співпрацює з НАБУ, СБУ, Національною поліцією, прокуратурою та САП. Вже прийнято низку кадрових та адміністративних рішень, про які буде повідомлено згодом", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, УЗ активно здійснює низку власних службових розслідувань. До правоохоронних органів у 2023 році передано майже 20 справ.

У компанії нагадали, що минулого тижня НАБУ і САП затримали одного із заступників керівника закупівельного підрозділу компанії й провели обшуки. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів із "потрібними постачальниками" для потреб УЗ. За "послуги" він нібито отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 мільйона гривень.

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"Інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, "Укрзалізниця" передала ще у квітні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Гончаренко казав про обшуки в самого голови УЗ

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив , що НАБУ проводить обшуки безпосередньо у голови УЗ. "До речі, НАБУ взялося за обшуки у голови "Укрзалізниці". Деталі згодом", - написав він. Про обшуки також повідомляли ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

21 березня Кабмін призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, який був членом правління з 2021 року, водночас звільнивши із посади голови правління Олександра Камишіна, який згодом очолив міністерство з питаннь стратегічних галузей промисловості.