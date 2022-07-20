Обстріли Запорізької та Одеської областей

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 19 липня (час київський).

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На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Про це ідеться в ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Facebook. Повідомляється також про обстріли низки районів у Сумській, Харківській, Донецькій та інших областях сходу і півдня України.

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Путін, який перебуває у Тегерані, повідомив, що посередницькі зусилля у "врегулюванні в Україні" пропонують Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. "Саудівська Аравія пропонує свої посередницькі послуги, Арабські Емірати, і вони мають такі можливості", - сказав російський президент журналістам.

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Також у ніч з 19 на 20 липня російські війська знову завдали ракетного удару по селищу на Одещині, де на добу раніше від обстрілу постраждали шестеро людей. "Внаслідок влучення ворожої ракети сталося загоряння сміття та старого складського приміщення, - йдеться у повідомленні Одеської районної адміністрації. - Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає".

++07.15++

Увечері 19 липня збройні сили РФ обстріляли з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередніми даними, є загиблі. "За словами свідків, окупант використав понад 20 снарядів. Пошкодження отримали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки", - повідомляє у Facebook Запорізька обласна адміністрація.

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Володимир Путін може використати загрозу застосування ядерної зброї, щоб зірвати контрнаступ України для звільнення нею окупованих частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, після анексії цих територій президент РФ може прямо чи непрямо дати зрозуміти, що на них тепер поширюється доктрина про використання ядерної зброї для захисту території Росії.

Таким чином, доходять висновку аналітики ISW, Україна та її західні партнери можуть мати вікно можливостей, що звужується, для організації та підтримки українського контрнаступу на окуповані території. Втім, при цьому у зведенні наголошується, що попередні натяки Росії на готовність використовувати ядерну зброю не призвели до цього практично.