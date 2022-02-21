Обстріли Щастя: місто залишилося без води, тепла та світла

Роботу Луганської теплоелектростанції в місті Щастя, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в Луганській області, призупинили через пошкодження всіх ліній електропередач. У місті, яке підконтрольне українському уряду, і нараховує близько 11 тисяч мешканців, не вщухають обстріли з боку проросійських збройних формувань. Про це у понеділок, 21 лютого, повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено!" - написав він у своєму Facebook.

У місті також відключили воду через чотири прямі потрапляння у водозабір, повідомили в адміністрації. "Обстріл в районі РЕМ (район електричних мереж. - Ред.), працівники "ЛЕО" (Луганське енергетичне об'єднання. - Ред.) покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю", - пише глава ОДА.

"Пошкоджено ділянку тепломережі біля водонасосної станції, що спричинило зупинку подачі тепла. Крім того, на території Луганської ТЕС стався вибух на складі мазуту з подальшим загорянням", - повідомили на сайті Луганської ОДА.

Пресслужба "Луганського енергетичного об'єднання" ("ЛЕО") у Facebook уточнює, що унаслідок інтенсивних обстрілів удень було пошкоджено чотири лінії електропостачання . "Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка", - зазначають в "ЛЕО". Як йдеться у повідомленні, через це значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області. Крім того, наразі немає безпечного доступу для ремонту.

Вибух на АЗС і обстріли Врубівки

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків в місті Щастя загорілася і вибухнула АЗС.

Також, за даними Гайдая, складна ситуація спостерігається у селищі Врубівка Луганської області, розташованому за 15 кілометрів від лінії розмежування.

"Врубівка без електрики й газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід - 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають", - написав Гайдай.

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Загострення на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції Об'єднаних сил зазвичай фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші, за добу 20 лютого бойовики 80 разів відкривали вогонь, 72 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій Донбасу оголосили масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації і надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, і далі накопичує війська біля українських кордонів. Водночас Київ відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі.