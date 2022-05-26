Обстріли Харкова: загинули сім мирних жителів, є поранені

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину26 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини четверга, 26 травня (час київський).

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У кількох містах України у вагонах-рефрижераторах зібралося вже близько 270 тіл загиблих російських військових, розповів в інтерв'ю "Медузі" директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін, уточнивши, що російська сторона не хоче їх забирати. "Чекаємо, поки російська влада, російські матері заберуть ці тіла. Але поки що таких звернень не було. Можливо, тому що в Росії провал з інформацією, багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати", - заявив керівник компанії. Він зазначив, що матерям, які приїдуть по тіла своїх дітей, "Укрзалізниця" готова надати безкоштовні квитки. Для того, щоб трупи зберігалися в рефрижераторах за необхідної температури, доводиться щодня спалювати по сто літрів солярки на вагон, зазначив також Камишін.

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Зросла кількість жертв внаслідок обстрілу Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - написав він у Telegram. Синєгубов уточнив, що під обстріли у четвер потрапили Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля Харкова.

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Олександр Лукашенко оголосив про необхідність створення оперативного командування на південному напрямку, тобто на кордонах з Україною. Про це правитель Білорусі повідомив на нараді з керівництвом міністерства оборони у Мінську, передає сайт "Белта". "Військовий тиск на нас, ми вже бачимо, чинитиметься через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська Північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні", - заявив Лукашенко. За його словами, білоруські військові змушені "швидко відпрацьовувати захист південних рубежів". "Це умови воєнного часу, поки без війни", - сказав він.

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У Котелевському районному суді Полтавської області пройшли судові дебати у провадженні щодо двох військовослужбовців РФ, які обстрілювали Харківщину. Підсудні визнали свою провину, повідомляє прокуратура Харківської області. Затриманих обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що військові зруйнували об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад у Харківській області. "При цьому окупанти достовірно знали, що обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення", - вказує прокуратура у Facebook. Наступне судове засідання відбудеться 31 травня 2022 року об 11:00.

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Росія залучила всі сили для захоплення території та оточення українських військ, бої в Україні досягли максимальної інтенсивності, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Треба розуміти, що це війна і на жаль втрати з нашого боку неминучі", - написала вона у Facebook. Водночас вона зауважила, що Україна відкидає будь-які ідеї про "умиротворення агресора" і продовжить боротися.

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Україна зафіксувала переміщення російських пускових установок крилатих ракет "Іскандер" до району міста Лунінець Брестської області Білорусі. Про це на брифінгу у четвер заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів по Західній Україні.

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Російські військові за три місяці повномасштабної війни проти України відправили щонайменше 58 тонн посилок з прикордонних міст, повідомляється у розслідуванні видання "Медіазона. Білорусь". Журналісти проаналізували відправлення російської поштової служби "СДЕК" з 46 прикордонних пунктів у РФ, Білорусі, а також в окупованому Криму. За даними з сайту стало відомо, що найбільша відправлена посилка важила 381 кг. Крім того, журналісти перевірили камери спостереження у пунктах видачі поштової компанії та зафіксували там людей у військовій формі. У такий спосіб їм вдалося з'ясувати, зокрема, що 29 квітня російський офіцер з міста Валуйки Бєлгородської області відправив безпілотник, схожий на "Орлан", що може свідчити про те, що російські військові обкрадали не тільки українців, а й власну армію, зазначає видання.

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Зеркаль: На Угорщину можна вплинути нафтопроводом "Дружба"

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Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль пропонує Україні говорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який блокує запровадження ембарго на російську нафту, "мовою, яку він розуміє - мовою сили". "Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу "Дружба". Але по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли в 2019 році вона була забруднена хлором, а по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну", - написала Зеркаль у своєму Facebook. Вона також додала, що "було б дуже доречним, якби з ним щось сталося".

Крім того, вона радить не фокусуватися на ембарго, адже це, на її думку, дало можливість Орбану та Угорщині шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій "дискусії на крові". Водночас, як вважає Зеркаль, європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне. Натомість, щоб позбавити росіян мільярдних прибутків, можна просувати пропозицію України щодо накопичення на окремому escrow-рахунку коштів за продаж російських енергоресурсів, зазначає радниця міністра енергетики.

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Російські війська знову обстрілюють Харків, є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у четвер, 26 травня.

"Просимо мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів семеро людей постраждали. На жаль, четверо загиблих. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook повідомила, що обстріляли центральні райони міста.

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