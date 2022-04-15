 Обстріли Харкова: семеро загиблих, серед них - немовля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

Обстріли Харкова: семеро загиблих, серед них - немовля

Як повідомив керівник Харківської ОВА, внаслідок атаки РФ на Харків загинули семеро людей, зокрема семимісячна дитина. 34 мешканці зазнали поранень.

Руйнування у Харкові, 24 березня 2022

Руйнування у Харкові, 24 березня 2022

Семеро людей загинули, 34 зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ одного із житлових районів міста Харківу п'ятницю, 15 квітня, повідомляє глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням. Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. 34 людини поранені, з них - троє дітей. Сім людей, на жаль, загинули на місці, серед них - дитина семи місяців", - зазначив глава ОВА.

Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу. Синєгубов закликав харків'ян не перебувати на вулицях без суттєвої необхідності.

Напередодні, 15 квітня, Офіс генерального прокурора України повідомив про загибель сімох людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів в селищі міського типу Борова Ізюмського району Харківщини. За даними прокурорів, 27 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ 14 квітня. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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