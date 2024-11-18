Обстріли Росією прифронтових районів України: є загиблі

Росіяни продовжують руйнувати українські міста і села також авіаційними та артилерійськими ударами. У Костянтинівці двоє загиблих. На Харківщині і Херсонщині є поранені. Одеса та Суми у жалобі через жертви ракетних атак.

Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень внаслідок обстрілу у понеділок, 18 листопада, російськими військами з артилерії житлового кварталу Костянтинівки на Донеччині, повідомила обласна прокуратура.

"В зоні ураження опинились багатоквартирні будинки. Внаслідок ворожого удару у ході проведення реанімаційних заходів від отриманих травм, несумісних з життям, загинули 61-річна жінка та чоловік 68 років. Крім того, зазнали поранень 46-річний містянин та 89-річна пенсіонерка", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під час атаки потерпілі перебували на вулиці. Також пошкоджені фасади житлових будинків та автомобілі.

Удари по Харківщині і Херсонщині: є постраждалі

Окрім того, близько 16:00 російські війська обстріляли село Токарівку в Харківському районі. "Внаслідок удару зазнав травм 52-річний чоловік. Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу", - повідомила Харківська ОВА.

Також російська армія вдарила по Токарівці у Херсонській області, внаслідок обстрілу постраждав 72-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням грудної клітини, ніг, рук та живота, повідомила ОВА.

Нікопольщина під прицілом дронів та артилерії

Армія РФ продовжує атакувати Нікопольщину - зафіксовано 16 атак за день, переважно дронами-камікадзе і важкою артилерією, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Поцілили окупанти по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Люди не постраждали. Пошкоджені комунальне підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та приватний будинок", - написав він у Telegram.

За даними генштабу України, у понеділок від вогню російської артилерії та мінометів постраждали також громади Сумської області, як-от Новеньке та Павлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по району Басівки.

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Ракетні атаки по Сумах і Одесі: 22 загиблих

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по житловому дев'ятиповерховому будинку у Сумах. За останніми даними, внаслідок удару загинули 12 людей, 84 місцеві жителі, з яких 12 дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості. У Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада десятеро загиблих - серед них семеро поліцейських, медик та два місцевих жителі, 55 людей зазнали поранень, з яких троє у важкому стані.

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