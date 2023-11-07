Обстріли РФ: ушкоджено газову інфраструктуру у двох областях

Упродовж вівторка, 7 листопада, війська РФ здійснили низку обстрілів території України. На Дніпропетровщині та Сумщині є руйнування газової інфраструктури внаслідок артилерійських обстрілів, повідомила пресслужба міністерства енергетики України.

Також за минулу добу внаслідок бойових дій знеструмлено споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Обстріли Сумщини, Запоріжжя та Херсона

Протягом дня Росія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Кальченко. За його словами, росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, скидали гранати та міни з дронів, а також стріляли з танку.

У Херсоні РФ вдруге за вісім днів вдарила по одній і тій самій території, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко. "Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали. Наслідки влучання - у нашому відео", - написав він у Facebook.

У Запорізькій області РФ завдала два ракетних удари, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. "О 17:30 рашистські терористи нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - написав він. За словами Малашка, інформації щодо постраждалих не надходило.

ЗСУ: РФ завдала по Україні три ракетних та 35 авіаційних ударів

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні зазначив, що РФ протягом доби завдала по Україні три ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснила 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є поранені серед цивільного населення, наголосили в генштабі ЗСУ. Обстріли були зафіксовані в низці населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Водночас авіація сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по зенітно-ракетних комплексах РФ. Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ протягом доби вразили шість артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби, повідомляє генштаб ЗСУ.

За добу відбулось 36 бойових зіткнень

Також зазначається, що минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили п'ять атак росіян на Харківщині, Донеччині - 13 атак в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське, а також 13 атак в районі Мар'їнки.