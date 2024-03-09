Обстріли РФ кількох регіонів України: є загиблі й поранені

Російські війська вночі інтенсивно обстрілювали Херсонщину і Запоріжжя. На Херсонщині відомо про двох загиблих і двох поранених.

У ніч на суботу, 9 березня, російські війська атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed, з яких 12 було збито, повідомили вранці у Повітряних силах Збройних сил України. "В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.



Окрім того, вночі війська РФ вдарили авіабомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру. Через обстріли в області протягом останньої доби двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення, серед них одна дитина. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон," - написав він у суботу у Telegram. Також унаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газопроводи, гаражне приміщення та автомобілі.

Росіяни обстріляли Запорізьку область 323 рази

Росіяни за добу 323 рази обстріляли Запорізьку область, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у суботу. За його словами, окупанти обстріляли з РСЗВ Роботине і Гуляйполе, вдарили 5 авіазарядами по Малій Токмачці і Роботиному, а також атакували 67 безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку і Малинівку. Також 249 артударів припали на території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. "Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", зазначив Федоров.

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Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Вовчанськ, внаслідок чого є жертви серед цивільних. "О 15:45 Ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік і 48-річна жінка", - написав Синєгубов у Telegram.

У Генштабі повідомляють про 107 авіаударів по території України

Росіяни завдали 8 ракетних і 107 авіаційних ударів, здійснили 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України 9 березня.

Зокрема, авіаударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.