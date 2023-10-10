Обстріли РФ: на Сумщині загинула дитина

Протягом дня війська Росії завдали по території України два ракетних та 62 авіаційних удари. На Сумщині через артилерійський обстріл загинула 13-річна дівчинка, на Донеччині і Харківщині шестеро поранених.

Протягом вівторка, 10 жовтня, російська армія продовжувала завдавати ударів по населених пунктах у низці регіонів України. Зокрема, в селищі міського типу Угроїди Сумської області внаслідок обстрілу РФ смертельні поранення отримала 13-річна дівчинка, повідомив Офіс генерального прокурора.

Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в цьому селищі з артилерії з 15:40 до 15:50. Було пошкоджене приміщення школи. Внаслідок атаки тяжкі поранення отримала дівчинка. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Також росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів протягом ночі. Зафіксовано 21 вибух: 11 - у Краснопільській громаді, шість - у Шалигинській, чотири - Хотінській, повідомила Сумська ОВА.

На Донеччині і Харківщині шестеро поранених

Від обстрілів армії РФ потерпала і Харківщина: зранку по смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти вдарили з зенітного ракетного комплексу С-300. Поранення отримали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ще троє цивільних отримали поранення на Донеччині. В смт. Неліпівка Бахмутського району через артилерійський обстріл росіян 59-річний чоловік отримав перелам руки. У селищі Катеринівка і місті Красногорівка Покровського району через атаку РФ множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Крім того, від самого ранку російські війська завдавали масованих ударів по Авдіївці з різних озброєнь. На півночі від міста точились важкі бої, повідомляє "Суспільне". Як зазначив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, на Авдіївському напрямку росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії.

"Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", - зауважили в генштабі.

РФ може накопичувати ракети для атак по енергетиці

Загалом протягом дня війська РФ завдали по території України два ракетних та 62 авіаційних удари, в тому числі вночі знову вдарили "шахедами".

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що зменшення кількості ракетних атак росіян останніми днями може бути пов'язане із тим, що вони накопичують запаси для подальших ударів по українських енергетичних об'єктах.

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Вона додала, що наразі РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два підводні ракетоносії, на борту яких може бути 8 ракет "Калібр". "Корабельне угруповання ворога практично згорнуте, бо погода на нашому боці. Шторм дуже потужний, протягом кількох діб тримається на рівні 4-5 балів, для Чорного моря це досить переконливо. Зараз ворог провів ротацію, не використовуючи надводні кораблі. Вони всі заведені у пункти базування", - зауважила Гуменюк.

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