Обстріли міст України: загиблі на Донеччині й Харківщині

Російські окупанти вранці у вівторок, 25 квітня, завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру міста Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого, за останніми даними, загинули двоє осіб, ще десятеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. За його словами, під завалами будівлі музею, розбомбленої окупантами, виявили тіла двох жінок.

Протягом минулої доби, 24 квітня, під обстрілами окупантів перебували 18 населених пунктів Донецької області, двоє людей загинули та 13 отримали поранення. Про це повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

Читайте також: Лікарні в окупації: госпіталь замість пологового будинку

"За 24 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини - у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram. Зокрема, артилерією росіяни накрили Шахтарське Великоновосілківської громади, вбили двох цивільних жителів, ще одну людину поранили. Також ворог атакував Красногорівку, в результаті чого отримали поранення п'ятеро місцевих жителів. Внаслідок артнальоту на селище Нью-Йорк зазнали поранень троє людей, пошкоджено три приватних будинки. У Бахмуті в результаті російських обстрілів було поранено четверо цивільних.

Генштаб ЗСУ: Найзапекліші бої й далі тривають за Бахмут та Мар'їнку

За даними генштабу Збройних сил України, протягом доби, окрім двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру Куп'янська, російські окупанти завдали шість авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

На Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках підрозділами ЗСУ протягом доби було відбито 36 атак росіян. Найзапекліші бої, як і в попередні дні, тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Читайте також: Війська РФ обстріляли Херсон: є загиблий і поранені - ОВА

За даними генштабу ЗСУ, росіяни продовжують використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях й облаштовують у них свої військові об'єкти, прикриваючись "живим щитом" із дітей та викладацького складу. "Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ", - ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. "Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян", - повідомили у генштабі.