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Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 року
Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 рокуФото: Ivan Antypenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Обстріли Херсонщини: за день загинули щонайменше 17 людей

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Внаслідок інтенсивних обстрілів Херсонської області протягом 3 травня загинули щонайменше 17 людей, повідомили в Офісі генпрокурора. В місцевій ОВА заявляють, що атака на Херсон триває.

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В Офісі генерального прокурора України повідомили про щонайменше 16 загиблих внаслідок атак РФ по Херсонщиніу середу, 3 травня. Ще 22 людини зазнали поранень.

Війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучивши у пасажирський вагон
Війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучивши у пасажирський вагонФото: CARLOS BARRIA/REUTERS

Російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області зранку 3 травня. Станом на 16:30 лише в Херсоні внаслідок хаотичних атак РФ загинули 12 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень. Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків, троє працівників загинули. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Дар'ївської громади області.

Трохи згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що війська РФ досі гатять з важкої артилерії по обласному центру. "Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав Прокудін о 17.59. Він закликав людей залишатися в укриттях та не виходити з дому мінімум до ранку.

"Епіцентр" припиняє роботу в Херсоні

У компанії "Епіцентр", гіпермаркет якої вранці 3 травня був обстріляний РФ в Херсоні, підтвердили загибель трьох працівників та пообіцяли надати допомогу сім'ям жертв атаки.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі Епіцентр було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії у Facebook.

Торговий центр, який опинився під обстрілом, припинить свою роботу, повідомили в компанії. В "Епіцентрі" також заявили, що запропонують всім працівникам евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у торгових центрах мережі в інших регіонах.

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Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 року

Обстріли Херсонщини: за день загинули щонайменше 17 людей

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