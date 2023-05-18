Обстріли Херсонщини: троє загиблих, серед них дитина

17 травня внаслідок російські обстрілів загинули троє жителів Херсонщини, ще вісім людей зазнали поранень. Загалом за добу війська РФ здійснили 90 обстрілів області.

Троє людей загинули і ще восьмеро зазнали поранень внаслідок обстрілів Херсонської області російськими військами протягом минулої доби, повідомив вранці у четвер, 18 травня, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед загиблих - дитина.

Як повідомив Прокудін, минулої доби війська РФ здійснили 90 обстрілів Херсонщини з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, БПЛА та авіації. Херсон російські війська обстріляли тричі за добу.

"Внаслідок російської агресії троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) - зазнали поранень", - написав Прокудін у Telegram.

Зокрема, як повідомляли раніше в Офісі генерального прокурора України, жертвами обстрілу військ РФ стали люди у селищі міського типу Зеленівка Херсонської області. 17 травня близько 16:00 під час обстрілу один із снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Загинули п'ятирічний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та 16-річний хлопець зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок цього обстрілу. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокудін також уточнив, що під час обстрілів, ких область зазнала за добу, 17 травня, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та лікарню Бериславського району.

Також, за його даними, з деокупованої території області протягом доби було евакуйовано 147 осіб

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