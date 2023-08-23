Обстріли Донеччини: троє загиблих і четверо поранених

Російські війська ввечері у вівторок, 22 серпня, обстріляли з артилерії населені пункти Лиманської територіальної громади Донецької області. У Донецькій обласній прокуратурі повідомляють про трьох загиблих та двох поранених у селах Торецьке і Закітне.

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"О 18:50 під прицілом держави-агресора опинилось с. Торське, де на лавочці біля приватного будинку загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років, ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна. Йому надано медичну допомогу", - повідомили у відомстві.

Очільник Донецької обласної військової адміністріції (ОВА) Павло Кириленко вранці у середу, 23 серпня, повідомив, що, окрім трьох загиблих у Торську, протягом минулої доби ще четверо мешканців області отримали поранення внаслідок російських обстрілів.