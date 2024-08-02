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Обстріли армією РФ Харківщини: є загибла і поранені

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Російські війська завдали удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок цього постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Натомість у Куп'янську удар РФ вбив жінку.

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Наслідки обстрілів Харківщини, архівне фото
Наслідки обстрілів Харківщини, архівне фотоФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Російські війська у п'ятницю, 2 серпня, завдали удар дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

"Близько 9:00 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, п'ять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому. Усі постраждалі - працівники-будівельники", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

Також він додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Також Синєгубов повідомив, що через російський удар по Куп'янську загинула людина. "На жаль, загинула цивільна жінка. Ще одна жінка отримала поранення, госпіталізована. Ворог влучив біля житлового будинку, де перебували постраждалі", - написав чиновник.

Нагадаємо, що під час російського обстрілу села Новоосинове Куп'янського району Харківщини зранку 1 серпня загинув чоловік.

У ніч на 31 липня війська РФ атакували територію України ударними дронами, основною ціллю ударів став Київ - в повітряному просторі міста та на підступах до нього сили ППО знищили понад три десятки безпілотників.

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