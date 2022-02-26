 Обстріл житлового будинку в Києві кваліфікують як воєнний злочин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2022

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Новини

Обстріл житлового будинку в Києві кваліфікують як воєнний злочин

Росія веде війну проти України. РФ завдає ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подями суботи, 26 лютого.

Житловий будинок у Києві, в який влучила російська ракета

Житловий будинок у Києві, в який влучила російська ракета

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україн. 

Хроніки 25 лютого читайте тут і тут

Хроніку 26 лютого до 14 години читайте тут.

DW стежить за подіями 26 лютого з 15-ї години (час київський).

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На тлі російського вторгнення Бельгія хоче підтримати Україну зброєю та пальним. "Україна попросила Бельгію про великі обсяги пального для забезпечення війська", - написав прем'єр Бельгії Александер де Кроо у Twitter. За його словами, країна поставить Києву 3800 тонн пального, а також 2000 автоматів для української армії.

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Країни Євросоюзу погодили відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, повідомляє глава українського МЗС Дмитро Кулеба. "Офіційне рішення ще не ухвалене, але технічна підготовка до рішення та реалізація цієї санкції вже розпочато", - написав він у Facebook.

Дивитись відео 01:42

Що таке SWIFT і які наслідки мало б виключення з системи Росії (25.02.2022)

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СБУ повідомляє, що в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку місцевим бойовикам та російським військовим роздають протигази. "Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових", - ідеться у повідомленні СБУ на каналі в Telegram.

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У селищі міського типу Бородянці Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряду у житловий будинок виникла пожежа, загинули три особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Київська область: о 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло три людини. Можливо, під завалами знаходиться ще три особи. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв'язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні Держслужби, розміщеному в Telegram-каналі.

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Влучення ракети у висотний житловий будинок на проспекті Лобановського у Києві попередньо кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Завдання номер один - фіксувати кожен злочин агресора. Прокурори працюють у Києві на місці влучення ракети в житлову висотку. Злочин попередньо кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни", - повідомила Венедіктова у відеозверненні в Telegram-каналі в суботу. "За попередні дві доби було пошкоджено щонайменше три десятки цивільних об'єктів. Для ворога немає нічого святого - дитбудинок, садочок, дитяча лікарня та центр служби крові у Харкові", - зазначила генпрокурорка.

Дивитись відео 06:04

Санкції Заходу проти Росії за війну в Україні: основні мішені (25.02.2022)

  • Ніч у Києві, обстріл

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Київ пережив ще одну ніч війни

    Упродовж ночі на суботу, 26 лютого, в українській столиці лунали вибухи та стрілянина. Міська влада ще ввечері у п'ятницю попередила про авіаудар російських військ і закликала жителів міста терміново піти до бомбосховищ.

  • Київ, ракета влучила в будинок

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Ракета влучила у житловий будинок

    У ніч на суботу, 26 лютого, під час обстрілів ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок неподалік аеропорту "Київ". Кількість постраждалих уточнюється. Рятувальники зранку проводять евакуацію жителів.

  • Київ, ракета влучила в будинок

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Світанок у Києві після обстрілів

    Над житловими будинками у Києві вранці здіймається дим після обстрілів російської армії. Багато жителів Києва провели цю ніч в укриттях.

  • Київ, ранок після нічних боїв

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Київ, ранок після нічних боїв

    Українські військові вранці в суботу на вулицях Києва після нічних боїв. За даними влади, у столиці працюють російські диверсанти, але ситуація контрольована.

  • Київ, метро

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Люди ночують у метро

    У Києві метро перейшло в режим укриття. "Транспортних перевезень здійснюватись не буде", - написав у Facebook мер столиці України Віталій Кличко.

  • Київ, бої

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Знищена військова вантажівка

    Колона російських військових і бойова техніка в ніч на суботу була знищена українськими військовослужбовцями 101-ї бригади в районі станції метро "Берестейська" в Києві. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ у соцмережі Facebook. Йдеться про 2 легковики, 2 вантажівки і танк. "Все спокійно, всіх поклали", - йдеться у дописі.

  • Повітряна тривога, Київ

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Повітряна тривога

    Українські військові у Києві лягли на землі після того, як пролунала сирена, що попереджає про загрозу удару з повітря.

  • Київ, поле бою

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Київ перетворився на поле бою

    Упродовж ночі у Києві точилися запеклі бої та тривали ракетні обстріли. Вранці на місці боїв подекуди залишилися згарища.

  • Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Київ тримає оборону

    Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.


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Докладно

Українські солдати на вулицях Києва, ранок 26 лютого

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