Обстріл "Сумихімпрому": МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ

Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти після обстрілу російськими військами ПАТ "Сумихімпром" у понеділок, 21 березня. Відомство повідомляє, що раніше РФ поширювала звинувачення України в підготовці терактів на диппредставництва, а також планах застосувати хімічну зброю в місті Суми та селищі Котляреве, Миколаївської області. У МЗС вважають, що РФ використовує міжнародні організації для поширення дезінформації щодо розробки "брудної" бомби чи біологічної зброї.

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"Грубо порушуючи закони та звичаї війни (jus in bello), Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів РФ на території України. У цьому зв'язку МЗС України рішуче засуджує обстріл 21 березня російськими збройними силами території ПАТ "Сумихімпром", - ідеться в повідомленні МЗС.

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Також МЗС висловило протест щодо використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ та закликало вжити заходів проти агресивних дій російського режиму.

Нагадаємо, що рано вранці у понеділок, 21 березня, було обстріляне хімічне підприємство ПАТ "Сумихімпром", унаслідок цього стався витік аміаку. ДСНС повідомило згодом, що рятувальники загерметизували пошкоджений трубопровід, один із співробітників підприємства дістав травму. Водночас у службі запевняють, що жодної загрози населенню та довкіллю через витік хімікатів наразі немає.