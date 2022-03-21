 Обстріл ″Сумихімпрому″: МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Обстріл "Сумихімпрому": МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ

МЗС України висловило протест щодо використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ та закликало вжити заходів проти агресивних дій російського режиму.

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти після обстрілу російськими військами ПАТ "Сумихімпром" у понеділок, 21 березня. Відомство повідомляє, що раніше РФ поширювала звинувачення України в підготовці терактів на диппредставництва, а також планах застосувати хімічну зброю в місті Суми та селищі Котляреве, Миколаївської області. У МЗС вважають, що РФ використовує міжнародні організації для поширення дезінформації щодо розробки "брудної" бомби чи біологічної зброї.

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"Грубо порушуючи закони та звичаї війни (jus in bello), Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів РФ на території України. У цьому зв'язку МЗС України рішуче засуджує обстріл 21 березня російськими збройними силами території ПАТ "Сумихімпром", - ідеться в повідомленні МЗС.

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Також МЗС висловило протест щодо використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ та закликало вжити заходів проти агресивних дій російського режиму.

Нагадаємо, що рано вранці у понеділок, 21 березня, було обстріляне хімічне підприємство ПАТ "Сумихімпром", унаслідок цього стався витік аміаку. ДСНС повідомило згодом, що рятувальники загерметизували пошкоджений трубопровід, один із співробітників підприємства дістав травму. Водночас у службі запевняють, що жодної загрози населенню та довкіллю через витік хімікатів наразі немає.

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