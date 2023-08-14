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Обстріл суховантажу: Київ висловив солідарність з Туреччиною

Роман Губа
1 год. тому

Росія вчинила в Чорному морі провокативні дії щодо турецького суховантажу "Сукра Окан", який прямував в порт Ізмаїла, наголошують в українському МЗС.

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МЗС України
МЗС УкраїниФото: picture-alliance/dpa

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України в понеділок, 14 серпня, рішуче засудили дії Росії щодо суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі, назвавши їх провокативними. 

"Військово-морські сили РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі", - ідеться в заяві МЗС.

Міністерство висловило підтримку й солідарність з Туреччиною та закликало міжнародну спільному вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі, та посилити зусилля для збереження "зернової угоди".

Інцидент з "Сукра Окан"

13 серпня російський патрульний корабель "Василь Биков" примусово зупинив цивільний суховантаж "Сукра Окан", який прямував до порту  в українському Ізмаїлі. Як заявили у міністерстві оборони РФ, корабель під прапором Палау нібито проігнорував вимогу до зупинки та огляду, через що був "відкритий попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї". Згодом для огляду суховантажу підняли гелікоптер "Ка-29" з військовими. У міноборони РФ кажуть, що після огляду корабель продовжив свій шлях.

За даними ЗМІ, екіпаж судна був турецьким. В Офісі президента України дії РФ назвали порушенням міжнародного морського права.

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