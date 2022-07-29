Обстріл Миколаєва: Є загиблі та поранені біля зупинки громадянського транспорту

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня (час київський).

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США дадуть 10 мільйонів доларів за інформацію про Пригожина

Державний департамент США оголосив до 10 мільйонів доларів нагороди за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Пригожин (зліва) подає їжу Путіну (архівне фото)

Зовнішньополітичне відомство США цікавиться, зокрема, російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна", та організацією "Агентство інтернет-досліджень", яку пов'язують з ним і називають "фабрикою тролів".

Пригожина пов'язують також із приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, серед іншого воюють в Україні .

Читайте докладніше: США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

++10.50++

Російська армія влучила в Миколаєві поруч із зупинкою громадського транспорту. За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на даний момент відомо про сімох поранених та чотирьох загиблих. На місці трагедії працюють швидкі.

++10.38++

Близько десятої ранку Росія атакувала касетними снарядами Миколаїв. Як повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич, є поранені. На місце виїхали швидкі.

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Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Ранковим ракетним ударом по центральній частині Харкова РФ пошкодила пам'ятку архітектури . Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд. Також уранці армія РФ обстріляла Богодухів, де пошкодила виробництво. Протягом минулої доби в області від обстрілів загинули двоє людей - поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі. Госпіталізовані восьмеро осіб.

. Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд. Також уранці армія РФ обстріляла Богодухів, де пошкодила виробництво. Протягом минулої доби в області від обстрілів загинули двоє людей - поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі. Госпіталізовані восьмеро осіб. Вранці у Кіровоградській області протиповітряна оборона збила російську ракету над Миронівкою . Вона розлетілася уламками по селищу. Тип ракети встановлюють. Працює слідчо-оперативна група.

. Вона розлетілася уламками по селищу. Тип ракети встановлюють. Працює слідчо-оперативна група. Зранку армія РФ обстріляла з міномета Хотінську громаду на Сумщині. Деталей щодо руйнувань та можливих жертв поки що немає.

Вночі російська армія атакувала авіацією Бахмут на Донеччині. Під обстріл РФ потрапив і Покровськ: снаряди влучили в житловий район поблизу залізничного вокзалу, п'ятеро людей дістали поранення . Протягом ночі також тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Під вогонь РФ потрапив також Слов'янськ, де є постраждалі.

. Протягом ночі також тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Під вогонь РФ потрапив також Слов'янськ, де є постраждалі. Вночі РФ ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. По Нікополю поцілили з "Градів": по житловому району міста скерували понад 40 реактивних снарядів. Зачепило лінію електропередач. У Криворізькому районі обстріляли зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Попередньо, обійшлося без жертв.

++09.43++

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим планує обговорити війну в Україні, проблеми з вивезенням зерна, а також обмін ув'язненими, повідомив офіційний представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу.

++09.15++

УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турками

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила про початок дисциплінарного розслідування щодо турецьких уболівальників після матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбувся між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня.

Матч "Фенербахче" - "Київ" 27 липня

Після того як українська команда відкрила рахунок, уболівальники "Фенербахче" почали скандували ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна. Це не дезорієнтувало українців, і гра завершилася їхньою перемогою з рахунком 2:1. Водночас головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився брати участь у післяматчевій пресконференції.

Наступного дня турецькі користувачі Instagram стали залишати на сторінці російського футбольного клубу "Динамо" коментарі на підтримку Путіна та емодзі з прапорами РФ.

Читайте детальніше: УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турецькими фанатами

++08.46++

РФ залучає бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до війни проти України ймовірно через те, що їй не вистачає бойової піхоти, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії. За її даними, найманці працюють на сході України з березня у координації з російськими військовими. Їм нібито призначили відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Розвідники кажуть, що це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності. На їхню думку, такий новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між "Вагнером" і Москвою. Водночас у розвідці вважають, що сил компанії навряд буде достатньо, щоб істотно змінити хід війни.

++08.23++

Як зазначається у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагалися досягнути конкретних успіхів навколо Сіверська на Донеччині. Вони провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на північний схід і південний захід від Бахмута. Можливість взяття російською армією Бахмута аналітики вважають малоймовірною. Водночас вони не виключають поновлення наступальних операцій РФ у напрямку Харкова.

++07.49++

Збройні сили України відбили на Донеччині наступ РФ у напрямках Вершини та Семигір`я, а також у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Також російська армія здійснила спробу розвідки боєм у напрямках Водяного та Пісків, що завершилося для неї втратами та відступом, зазначають у генштабі. Тривають бойові дії через намагання Росії вести наступ у районах Новолуганського та Соледара.

РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти України. Так, під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії опинилися населені пункти Сумської та Харківської областей. Також під обстріли з боку РФ потрапила низка населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування Росією ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.28++

Росія обстріляла університет у центрі Харкова

О четвертій ранку російська армія обстріляла Харків. "Два "приходи". Обидва у центральну частину міста", - повідомив мер Ігор Терехов у Telegram. Є потрапляння до двоповерхового будинку. Там розбирають завали, шукають під ними людей. "В іншому випадку "приліт" до будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов. Інформації про постраждалих чи загиблих не було.