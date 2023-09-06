Обстріл Костянтинівки: під завалами досі перебувають люди

Внаслідок обстрілу Росією ринку у Костянтинівці зростає кількість поранених, під завалами досі перебувають люди. Раніше повідомлялось про 16 загиблих.

Під завалами, утвореними внаслідок обстрілу російською армією ринку у середмісті Костянтинівки, що на Донеччині, досі перебувають люди. Кількість виявлених поранених людей зросла до 31, загинули 16 осіб, наводить уточнені дані станом на 16 годину середи, 6 вересня, Офіс генерального прокурора (ОГП) України.

За попередніми даними ОГП, на місці обстрілу пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, 6 вересня, близько 14 години за київським часом, Росія вчинила артилерійський обстріл середмістя Костянтинівки. "Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!" - написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Раніше цього дня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. У ніч на 6 версеня Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.