Обстріл Харкова: двоє загиблих, пошкоджені житлові будинки

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 18 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка (час київський).
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42 члени екіпажів трьох вантажних суден під прапорами Домініки та Ліберії залишаються у полоні в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку. Ідеться про судна Аzburg, Smarta та Blue Star-1, повідомила в себе на Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Згідно з повідомленням, членів екіпажів та дружину капітана одного з суден взяли в заручники на території Маріупольського морського торговельного порту. Повідомлення Денісової супроводжує відео, на якому чоловік, що представився капітаном судна Аzburg Сергієм Дзисяком, розповідає про те, що в Донецьку вони перебувають під воєнізованою охороною, а перед цим пройшли "перевірку" в окупованому Мангуші. За словами чоловіка, наглядачі не відпускають їх на волю, пояснюючи це подальшою "перевіркою".
"Захопленням цивільних осіб у заручники РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, - зазначила Денісова та звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська утримують не менше 20 тисяч людей в "фільтраційних таборах на лінії Мангуш - Нікольське - Ялта" на півдні Донецької області. Крім того, від п'яти до семи тисяч людей, за цими даними, перебувають у "фільтраційному таборі в селі Безіменне", яке ще до вторгнення Росії було підконтрольне сепаратистам з "ДНР". За словами Андрющенка, ці люди перебувають "на стадії підготовки до депортації".
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Виїзд громадян за територію України без закордонного паспорта можливий лише як виняток, повідомили в Державній прикордонній службі.
"Щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації, лікування можуть прийматися окремі рішення щодо їхнього пропуску", - йдеться в повідомленні на каналі служби в Telegram. При цьому важливо мати документи, які підтверджують мету поїздки. У перші тижні війни Росії проти України багатьох людей пропускали через державний кордон без закордонного паспорта. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив це "гуманітарною катастрофою" на кордоні. "На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", - зазначив він у коментарі "Українській правді".
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Російські війська 18 квітня обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей, пошкоджено низку житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області. Обстріл стався близько 11.50 в понеділок в Основ'янському районі міста. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 17 квітня повідомляв, що лише за останні чотири дні у Харкові через обстріли загинули 18 мешканців, 106 поранені.
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Чернігів після російської навали
Місяць в оточенні
Війна поставила колись мальовничий Чернігів на межу гуманітарної катастрофи. В облозі російських військ минув понад місяць: з перших днів вторгнення до початку квітня.
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Чернігів після російської навали
Удар по "Україні"
Колишня візитівка Чернігова - готель "Україна" на перетині центральних проспектів. Тепер ця будівля стала одним із найбільш впізнаваних символів свідомого знищення міста. Його зруйнували ракетним ударом вночі 12 березня - за поясненнями російської армії в готелі начебто базувались іноземні добровольці, які приїхали захищати Чернігів.
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Чернігів після російської навали
Мер міста-героя
"У нас місту понад 1000 років, і ніколи не було прикладів, щоби його здавали комусь. Після цього, як я це заявив, по міській раді полетіло 2 ракети "Іскандер". На жаль вони впали серед будинків, в прямісенькому центрі міста. Там є дуже багато постраждалих", - розповідає мер Чернігова Владислав Атрошенко (ц).
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Чернігів після російської навали
Найбільше постраждали житлові будинки
Міська влада та обласна адміністрація продовжують підраховувати наслідки руйнувань. Вони вже зараз сходяться в одному - найбільше постраждали житлові будинки.
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Чернігів після російської навали
Під руїнами - спогади
Рятувальні служби продовжують розбирати завали, витягаючи з-під них людське майно, а часом і тіла.
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Чернігів після російської навали
Інфраструктура поновиться
Комунальники відновлюють роботу систем життєзабезпечення. Чернігів і досі лишається без опалення, в місті проблеми з водопостачанням електрикою та зв'язком.
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Чернігів після російської навали
Без грошей та продуктів
Більшість магазинів та базарів у Чернігові або зачинені, або зруйновані. Городяни виживають за рахунок гуманітарної допомоги.
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Чернігів після російської навали
Стадіон імені Гагаріна
Стадіон футбольного клубу "Десна" зруйнований артилерійським обстрілом 5 березня та бомбардуванням з повітря 11 березня. Допомогти відновити спортивний майданчик обіцяють Німеччина та дортмунський клуб "Боруссія", гравцем якого свого часу був чернігівчанин Андрій Ярмоленко.
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Чернігів після російської навали
Книжки під відкритим небом
Музей старожитностей та його бібліотека, що по сусідству зі стадіоном, теж були зруйновані під час березневого бомбардування.
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Чернігів після російської навали
Яблуневий сад
Російська армія скидала некеровані авіабомби і на житлові квартали, де в приватних будинках мешкали сотні цивільних чернігівчан. На фото: поліцейський оглядає воронку від бомби на місці колишнього яблуневого саду на околиці міста.
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Чернігів після російської навали
Зруйновані тричі
"Наш дім руйнували тричі: спочатку бомбами, потім потрапив артилерійський снаряд, а потім просто спалили, - розповідає місцева мешканка Ганна Дорош. - Ну, як кажуть, ворога сюди не пустили. Тільки що після цього нам робити, ми не знаємо".
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Чернігів після російської навали
Бої за місто
Російська армія обстрілювала Чернігів з трьох напрямків. З березня бої в тому числі із застосуванням важкої техніки велися вже на околицях міста. На фото: російський танк Т-80 підбитий на одній з вулиць Чернігова.
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Чернігів після російської навали
Без місця для навчання
За місяць облоги в Чернігові, за даними мерії постраждали 27 шкіл та 37 дитячих садків - вцілів лише кожен п'ятий заклад. На фото: школа №18 зруйнована під час авіанальоту 3 березня. Під завалами школи рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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Чернігів після російської навали
Могили братські та безіменні
За місяць боїв у місті загинули понад 700 городян. Тіла десятків ще й досі не ідентифіковані - деяких з них ховали, навіть не чекаючи на близьких для впізнання.
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Чернігів після російської навали
Повертатись поки що небезпечно
Місцева влада побоюється, що через руйнування майже усіх промислових підприємстві і зупинку бізнесу місто не скоро назбирає грошей на відновлення та нормальне функціонування. Містян попереджають: жити в Чернігові і досі небезпечно.
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Чернігів після російської навали
Залишки мирного життя
Чернігівчани повертаються до знищених квартир, щоб забрати рештки вцілілих речей. Андрій переїхав до родичів в глиб області - власного житла в нього більше нема.
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Чернігів після російської навали
Евакуація триває
Благодійні організації продовжують вивозити з Чернігова тих, хто втрати домівки та наляканий війною, в безпечні місця. На фото: евакуація підопічних громадського єврейського центру при міській синагозі.
Автор: Ігор Бурдига