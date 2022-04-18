Обстріл Харкова: двоє загиблих, пошкоджені житлові будинки

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 18 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка (час київський).

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42 члени екіпажів трьох вантажних суден під прапорами Домініки та Ліберії залишаються у полоні в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку. Ідеться про судна Аzburg, Smarta та Blue Star-1, повідомила в себе на Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Згідно з повідомленням, членів екіпажів та дружину капітана одного з суден взяли в заручники на території Маріупольського морського торговельного порту. Повідомлення Денісової супроводжує відео, на якому чоловік, що представився капітаном судна Аzburg Сергієм Дзисяком, розповідає про те, що в Донецьку вони перебувають під воєнізованою охороною, а перед цим пройшли "перевірку" в окупованому Мангуші. За словами чоловіка, наглядачі не відпускають їх на волю, пояснюючи це подальшою "перевіркою".

"Захопленням цивільних осіб у заручники РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, - зазначила Денісова та звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська утримують не менше 20 тисяч людей в "фільтраційних таборах на лінії Мангуш - Нікольське - Ялта" на півдні Донецької області. Крім того, від п'яти до семи тисяч людей, за цими даними, перебувають у "фільтраційному таборі в селі Безіменне", яке ще до вторгнення Росії було підконтрольне сепаратистам з "ДНР". За словами Андрющенка, ці люди перебувають "на стадії підготовки до депортації".

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Виїзд громадян за територію України без закордонного паспорта можливий лише як виняток, повідомили в Державній прикордонній службі.

"Щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації, лікування можуть прийматися окремі рішення щодо їхнього пропуску", - йдеться в повідомленні на каналі служби в Telegram. При цьому важливо мати документи, які підтверджують мету поїздки. У перші тижні війни Росії проти України багатьох людей пропускали через державний кордон без закордонного паспорта. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив це "гуманітарною катастрофою" на кордоні. "На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", - зазначив він у коментарі "Українській правді".

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Російські війська 18 квітня обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей, пошкоджено низку житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області. Обстріл стався близько 11.50 в понеділок в Основ'янському районі міста. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 17 квітня повідомляв, що лише за останні чотири дні у Харкові через обстріли загинули 18 мешканців, 106 поранені.

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