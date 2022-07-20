Обстріл Харкова 21 липня: кількість жертв зросла

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 21 липня (час київський).

++13.35++

Нові санкції ЄС забороняють імпорт російського золота, зокрема ювелірних виробів, розширяють обмеження на постачання продукції подвійного призначення - "Інтерфакс".

++13.30++

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули двоє людей, ще 21 - дістали поранень, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгові павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт", - написав він у Telegram

++13.00++

У Кремлі прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії почувається добре.

++12.40++

Українці в Німеччині: більшість має намір працювати

Майже всі українці, які рятуються від війни у Німеччині, мають намір під час перебування у ФРН працювати. Таким є результат нерепрезентативного опитування ifo-Institut. З 936 респондентів у ФРН 90 відсотків заявили, що ітимуть на роботу, 42 відсотки - що уже працюють або перебувають в активному пошуку роботи. При цьому 32 відсотки опитаних заявили ifo, що прагнуть зайнятості відповідно до наявної у них кваліфікації. Переважна більшість опитаних має вищу або професійну освіту. Водночас 16 відсотків опитаних бачать низькі шанси на німецькому ринку праці, а 10 відсотків не мають наміру працевлаштовуватись чи не бачать для себе жодних перспектив працевлаштуватись. Серед опитаних 72 відсотки були віком від 30 до 49 років, і 11 відсотків - від 18 до 29 років.

Нагадаємо, українці, які рятуютсья від війни, отримують в Німеччині тимчасовий захист, в рамках якого їм надається право працювати.

Читайте також: Українські біженці у Німеччині: шанси знайти роботу є, але…

++12.10++

Держави-члени ЄС погодилися на "посилені та продовжені санкції ЄС" проти Кремля. Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи схвалення сьомого пакету. "Я вітаю це. Це сильний сигнал Москві: ми тиснутимемо стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

++11.20++

За 148 днів війни Росія в Україні вже втратила 38 850 військових, 1 704 танки, 710 БПЛА та 859 артилерійських систем, повідомляє генеральний штаб збройних сил України у Facebook.

Між тим, за оцінками ЦРУ США, під час війни в Україні загинули близько 15 тисяч російських військовослужбовців. Цю цифру навів під час виступу 20 липня на Аспенському безпековому форумі в Колорадо директор ЦРУ Вільям Бернс. "Останні за часом оцінки від розвідки США становлять близько 15 тисяч убитих і десь утричі більше поранених, - заявив Бернс. - І українці теж постраждали - ймовірно, трохи менше, але все ж таки ви знаєте, це значні втрати".

++11.10++

Дивитись відео 01:49 Очевидці про удар по Вінниці: "Це була страшна картина" (15.07.2022)

Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Вінниці зросла до 26. У лікарні померла 20-річна Ольга Л., повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram. 14 липня війська РФ обстріляли центр Вінниці ракетами "Калібр". В лікарнях міста продовжують перебувати близько 70 осіб, загалом по медичну допомогу звернулись 202 особи.

Читайте також: Коментар: Після Вінниці, або Торговці горем

++10.50++

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25 відсотків до 36,5686 гривень за долар США, повідомляє пресслужба НБУ. Офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.

Читайте більше: Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара

++10.30++

Російська армія знову завдає ударів по Харкову - загинула людина, 17 поранених

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про одного загиблого внаслідок ранкового обстрілу міста. "Другий день поспіль і приблизно в один і той же час окупант б'є по зупинкам громадського транспорту. Як наслідок - уже один загиблий та 17 поранених, з яких один вкрай тяжкий", - написав Терехов у Telegram.

++10.00++

З Харкова надходять повідомлення про обстріли. "Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги", - пише в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++09.50++

Російські та сепаратистські сили продовжують спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі, йдеться у щоденному зведенні розвідки міністерства оборони Великобританії, викладеному у Twitter. Російські війська, ймовірно, наближаються до другої за потужністю електростанції України - Вуглегірської ТЕС. У відомстві припускають, що Росія надає пріоритет захопленню критичної інфраструктури, наприклад електростанцій. Проте, ймовірно, армія РФ також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити темп на південному вузлі свого просування до ключових міст Краматорська та Слов’янська.

++09.10++

Російські військові почали застосовувати модернізовані боєприпаси "Ланцет", що баражують, з посиленою бойовою частиною, повідомила російська агенція "РИА Новости" з посиланням на інформоване джерело. Як пише агенція "Ланцет" застосовують "для знищення української піхоти і легкоброньованої техніки". Наголошується, що дрони застосовуються по українським військам, що засіли в укріпленнях відкритого типу, що ховаються в лісопосадках чи будинках, за розрахунками гаубиць у рамках контрбатарейної боротьби. "Для ударів по живій силі використовуються "Ланцети" з осколково-фугасною або термобаричною бойовою частиною, по бронетехніці - з кумулятивною", - пише російська агенція.

Наведені дані наразі неможливо перевірити з незалежних джерел.

++09.00++

У Бахмуті 19 липня

Наступ росіян на Донеччині може закінчитися окупацією Слов'янська або Бахмута, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів на Слов'янському напрямку, вони знижують наступальну активність у локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Як прогнозують експерти ISW, росіяни незабаром зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників.

++08.45++

Російські військові ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників у районах Чернігівщини та Сумщини, ідеться в оперативному зведенні генерального штабу ЗСУ. Повідомляється про удари зі ствольної та реактивної артилерії на Харківському напрямку, в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка. На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших. Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар'ївки, бої тривають.

++08.35++

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, понад 681 дитину поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України. "Станом на ранок 21 липня 2022 року понад 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинули і понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40", - ідеться у повідомленні. Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 20 липня внаслідок обстрілу російськими військами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

++08.20++

Газогін "Північний потік" знову запущений. "Газ іде", - заявив речник компанії Nord Stream AG агенції dpa. Однак повна потужність прокачування газу буде досягнута згодом, додав співрозмовник агенції. Нині прокачуватиметься 67 мільйонів кубометрів на добу, що відповідає 40 відсоткам завантаженості газогону.

Нагадаємо, поставки газу "Північним потоком " були зупинені 11 липня через технічне обслуговування газогону. Російська державна корпорація "Газпром" ще в середині червня скоротила об'єми постачань газу "Північним потоком" на понад 40 відсотків - зі 167 ​​до 100 мільйонів кубометрів на добу.

Читайте також: Коментар: Німецький страх через "Північний потік"

++07.40++

Нікопольський район російські війська обстріляли з "Градів". Випущено "по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань", - написав в Telegram глава Дніпропетровськоі ОВА Валентин Резніченко. Він повідомив, що на місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували. В інших районах області наразі спокійно, додав Резніченко.

++07.10++

Російські війська перешкоджають виїзду людей з окупованого Мелітополя і за перепустку через блокпост вимагають грошей. Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Іван Федоров. У Мелітополі зараз залишаються близько 60 тисяч людей, хоча точні цифри назвати складно, наголосив він. Люди масово хочуть виїхати, але окупанти майже нікого не випускають. "Біля Василівки було понад 700 авто мирних жителів, які хотіли евакуюватися. Проте росіяни зупинили їх", - повідомив Федоров. За його словами, були дні, коли солдати РФ пропускали 4 машини, а були дні, коли 70. Проїзд без черги коштує від 100 до 500 доларів. Окупанти ретельно обшукують людей, забирають у них речі та цінності.

++07.00++

Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) зафіксувало масові порушення норм міжнародного гуманітарного права під час війни, розв'язаної Росією проти України. Найбільш серйозними випадками експерти БДІПЛ називають бомбардування Драматичного театру у Маріуполі у середині березня, а також залізничного вокзалу у Краматорську на початку квітня. Вони вважають дії російської сторони порушенням принципів пропорційності та поваги основних прав людини. Водночас експерти вказали на порушення норм міжнародного права військовослужбовцями української армії, хоч і в меншому масштабі, ніж російські військові. Зокрема, у 53-сторінковій доповіді БДІПЛ критикується насильство над підозрюваними у мародерстві. Крім того, обидві сторони допускають порушення у поводженні з військовополоненими.

++06.40++

Російські війська вночі знову обстріляли Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня

У Миколаєві потужні вибухи. Місто знову масово обстрілюють, повідомив у Telegram миколаївський мер Олександр Сєнкевич. Очевидці стверджують, що по місту випущено близько 10 ракет, як мінімум одна з них вибухнула в повітрі.

++06.30++

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього він планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги. Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Ростока і Гамбурга. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, необхідну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею. "Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник компанії DB Cargo - "дочки" концерну Deutsche Bahn, не назвавши конкретних обсягів. За даними агентства Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.

Читайте більше: Deutsche Bahn перевозитиме українське зерно до німецьких портів