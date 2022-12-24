Обстріл Херсона: 8 загиблих - облпрокуратура

Війна Росії проти України - новини суботи, 24 грудня.

++13:21++

Внаслідок обстрілу Херсона, здійсненого військами РФ у суботу, загинули щонайменше 8 цивільних осіб, повідомляє Херсонська обласна прокуратура на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За цими даними, ще 17 мирних мешканців отримали поранення, декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами.За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), зазначається у повідомленні. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

++12:52++

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фотографії наслідків суботнього обстрілу Херсона у своєму Telegram-каналі. "Це не військові об'єкти, це не війна за правилами", наголосив він. "Це терор, це вбивство заради залякування і задоволення", - написав Зеленський.

++12:32++

За останніми даними, щонайменше 5 людей загинуло та 35 отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Херсона російськими військами, заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич. Про це він написав у Telegram-каналі. За його словами, 16 поранених перебувають у тяжкому стані.

++11:59++

Російські війська обстріляли центр Херсона в суботу вранці, внаслідок чого серед жителів міста є загиблі, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з'ясовуємо", - написав Тимошенко в Telegram, прикріпивши до повідомлення фотографії наслідків обстрілу. "На зараз відомо про мінімум п'ятьох загиблих і 20 поранених унаслідок обстрілу центру міста", - дещо згодом повідомив він.

++11:33++

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій", написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Тwitter. Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арешти постачальників, вважає він.

++11:15++

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов прокоментував ймовірність нового російського наступу з території Білорусі. "Було б неправильно ігнорувати таку загрозу, але також неправильно стверджувати, що у нас є дані, які підтверджують її існування", - сказав він в інтерв'ю американському виданню The New York Times. За словами Буданова, нині російські війська в Білорусі не створили ударних угруповань для ведення наступальних дій, а польові навчальні табори для російських солдатів на території Білорусі заповнені новомобілізованими цивільними, яких після завершення підготовки відправляють воювати на Донбас. Він також висловив переконання, що зміцнення російських військових баз в Білорусі та повідомлення про перекидання військ до кордону з Україною є елементами дезінформаційної кампанії, яка має на меті відволікти українських захисників.

++10:42++

Незважаючи на поповнення Росією своїх військових сил резервістами, ключовим фактором, що стримує наступальний потенціал РФ на території України, є нестача боєприпасів, ідеться у щоденному звіті британської військової розвідки, поширеному у Twitter британського міністерства оборони. Росія навряд чи змогла збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити проведення широкомасштабних наступальних операцій, вважають експерти. Також, ймовірно, через обмежену кількість крилатих ракет РФ обмежила ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень, йдеться у повідомленні.

++10:05++

Упродовж минулої доби російська армія 74 рази обстріляла територію Херсонщини з артилерії, систем залпового вогню, мінометів та танків, внаслідок чого убито п'ятьох мирних людей, ще 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Серед постраждалих є шестирічна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані", - написав він у Telegram вранці в суботу. "Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.

++09:36++

За добу зросла до 868 осіб кількість поранених в Україні дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram. 23 грудня внаслідок обстрілу Херсона отримала поранення 5-річна дівчинка. За цими даними, загалом більше ніж 1318 дітей постраждали внаслідок російської збройної агресії. Станом на ранок 24 грудня 2022 року офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося - 450. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 80, Херсонській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.



++08:59++

У ніч на суботу російські війська завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Сьогодні вночі ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію у Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - написав віну Telegram.

WSJ: Путін одержує лише ту інформацію, яку бажає почути

++08:21++

Президент Россії Володимир Путін вибудував таку структуру влади, за якої у підсумку одержує лише ту інформацію, яку бажає чути. Про це пише The Wall Street Journal .Американське видання з посиланням на інсайдерів зазначає, що актуальні щоденні звіти, які подають Путіну, ретельно готуються, у них, зокрема, замовчують провали російської армії, натомість велику увагу приділяють тому, що подається як успіхи.

++07:42++

Минулої доби українські військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованому вранці в суботу. За цією інформацією, минулої доби армія РФ завдала 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також російські війська здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення. Зазначається, що українська авіація здійснила 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два склади боєприпасів і 11 районів зосередження сил окупантів.

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі, йдеться у повідомленні. За цими даними, так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

++07:30++

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у традиційному різдвяному зверненні закликав мешканців Німеччини і надалі виявляти солідарність з Україною. "До тих пір поки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і гноблення... Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - сказав глава ФРН. Тому "найбільше наше бажання цього року - щоб знову настав мир", наголосив Штайнмаєр у телезверненні, яке вийде в ефір увечері 24 грудня".

++07:05++

Президент України Володимир Зеленський подякував американському Конгресу та Сенату за виділення додаткових 45 мільярдів доларів допомоги Україні. "Вдячний американському Конгресу, Ненсі Пелосі (спікерці Палати представників - Ред,), Кевіну МакКарті (лідеру республіканців у Палаті Представників - Ред.), Мітчу Макконнеллу, Чарльзу Шумеру, Патріку Легі, Розі Де Лауро (сенатори та конгресмени - Ред.), за надання додаткових 45 мільярдів доларів допомоги Україні та непохитну двопартійну підтримку США у боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що США разом із українцями у цій боротьбі", - написав Зеленський у Twitter.

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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