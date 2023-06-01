Обстріл Харкова: з-під завалів звільнили жінку

Війська РФ удень завдали удару по Харкову. Влада міста повідомила про прильоти по одному з промислових об'єктів і руйнування. З-під завалів вдалося врятувати жінку.

Місто Харків зазнало в четвер, 1 червня, серії російських ударів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, російські окупаційні сили обстріляли один з промислових об'єктів у місті.

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"Удари прийшлися по промисловому обʼєкту. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку - попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", - написав Терехов у Telegram-каналі.

Раніше харківський міськголова повідомляв про російський удар по Індустріальному району Харкова. "У Харкові лунають вибухи", - застерігав Терехов.

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Так само голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов закликав населення міста й області перебувати в укриттях через російські обстріли. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів" - попереджав Синєгубов у Telegram-каналі.

Поки що не повідомлялося, які саме види далекобійних озброєнь застосували російські окупаційні сили. Раніше війська РФ найчастіше обстрілювали Харків і область з території РФ з пристосованих до ударів по наземних цілях комплекси С-300.