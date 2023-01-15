Обстріл Дніпра: кількість жертв сягнула 29, пошуки тривають

Війна Росії проти України - новини неділі, 15 січня (час київський).

++18.11++

У Херсоні російські снаряди поцілили у приміщення, де працюють представники Червоного Хреста, повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко. Через обстріл виникла серйозна пожежа. Інформації про постраждалих немає.

Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка Червоного Хреста Вікторія Яришко, нагадав Тимошенко.

++17.50++

За останніми даними ОВА, кількість жертв російської ракети у Дніпрі збільшилася до 29. 73 осіб поранені, 12 - у важкому стані.

"Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 - невідома", - повідомив керівник місцевої адміністрації Валентин Резніченко.

++17.02++

За попередньою інформацією, 14 січня багатоповерхівка у Дніпрі була зруйнована російською ракетою Х-22, повідомив Офіс генпрокурора України в Telegram.

Зазначається, що цей тип ракет був застосований також у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ-52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно військовий злочин", - йдеться у повідомленні.

"Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день", - стверджує прокуратура.

Читайте докладніше: ОГПУ: Будинок у Дніпрі розбомбили такою ж ракетою, що й ТЦ у Кременчуці

++16.46++

Екскомандир підрозділу ПВК "Вагнер", який служив під Бахмутом, Андрій Медведєв нелегально перебрався з Росії через кордон до Норвегії, попросив там політичний притулок і дає свідчення проти Євгена Пригожина та його організації, стверджує YouTube-канал Gulagu.net. На каналі вийшло відео, де Медведєв розповідає засновнику проєкту Володимиру Осечкіну історію своєї втечі.

Медведєв стверджує, що був командиром 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК "Вагнер". Зокрема, під його командуванням служив боєць-дезертир Євген Нужин, якому вагнерівці на камеру розбили голову кувалдою. За словами Медведєва, за кілька місяців він став свідком багатьох страт і позасудових розправ служби безпеки ПВК "Вагнер" над товаришами по службі, які відмовлялися воювати проти України.

++16.20++

У Бєлгородській області РФ троє людей загинули і 13 постраждали від вибухів, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.

Уточнюється, що інцидент стався у будівлі колишнього будинку культури і причиною стала "детонація боєприпасів". За даними РосЗМІ, вибух на складі боєприпасів стався у результаті необережного поводження з гранатою солдатом. А усі постраждалі - мобілізовані на війну проти України.

++15.37++

Зросла до 25 загиблих кількість жертв ракетного удару по Дніпру, розшукуються 43 особи, повідомив Володимир Зеленський.

"Наразі врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинули 25 осіб, з них 1 дитина. Травмовано 73 особи, з них 13 дітей. Розшукуються 43 людини", - повідомляється в Telegram президента.

За попередніми даними, зруйновано 72 квартири, понад 230 пошкоджені.





++15.01++

Президент України Володимир Зеленський у неділю увів в дію рішення РНБО про персональні санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ. До списку зокрема потрапили російський блогер Дмитро Пучков (Goblin), генпродюсер російського телеканалу "Звезда" Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, актор і телеведучий Борис Корчевников, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник, публіцист і пропагандист Володимир Корнілов, спортивний журналіст Дмитро Губернієв, режисер Андрій Кончаловський та інші.

++14.35++

Кількість жертв ракетного удару в Дніпрі сягнула 23, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради. "За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 людини, з них 13 дітей", - йдеться в повідомленні. Водночас з-під завалів будинку врятували вже 39 людей, зокрема шістьох дітей. Ще 43 людини вважаються зниклими безвісти.

++14.27++

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін якомога швидше поставити Києву танки Leopard 2. "Німецьке озброєння, німецькі танки життєво важливі", - заявив дипломат в коментарі агентству dpa. "У нас украй мало часу для дискусій. Ми очікуємо, що і наші союзники розуміють це і вчинять правильно", - додав він.

Макеєв зазначив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих Росією українських територій неможливе. Він чітко дав зрозуміти, що будь-яке подальше зволікання буде коштувати життя. "Німецька зброя рятує життя", - наголосив український дипломат. "Німецькі зенітні комплекси допомагають нам перехоплювати ракети, а німецькі танки допоможуть нам звільняти території. І тих звірств, які чинять там російські окупаційні війська, буде менше", - переконаний Олексій Макеєв.

Читайте докладніше: Без німецьких танків подальша деокупація неможлива - Макеєв

++14.11++

Німецький виробник озброєнь - компанія Rheinmetall - визнає, що поставка Україні відновлених бойових танків Leopard, котрі зберігаються на складах підприємства, займе певний час. "Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення, яке дозволить нам відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року", - заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag . Загалом Rheinmetall має 22 танки моделі Leopard 2 та 88 машин старої моделі Leopard 1 на зберіганні, додав підприємець.

Читайте також: Leopard у степах України: чому Київ так потребує німецьких танків

++13.57++

З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. "Дніпро. Дістали жінку з-під завалів", - йдеться в повідомленні, розміщеному в Telegram-каналі Тимошенка. Наразі вже відомо про 21 загиблого, зокрема 1 дитину, внаслідок ракетного удару. Ще 71 людина, зокрема 13 дітей, дістала поранення - раніше повідомлялося про 73 поранених. Пошук ще 40 осіб триває. "Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває. Вивезено близько 3780 тонн зруйнованих конструкцій і 39 пошкоджених автомобілів", - додав Тимошенко.



++13.29++

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав "позитивною" динаміку війни Росії проти України, яку в РФ офіційно називають "спеціальною воєнною операцією". "Динаміка позитивна. Все розвивається в рамках плану міністерства оборони й генштабу", - сказав Путін в інтерв'ю російським пропагандистам з державного телеканалу "Россия-1", цитує "Інтерфакс".

++13.18++

Кремль і надалі поширює безпідставні твердження про те, що Україна буцімто становить екзистенційну загрозу для Росії з метою відхилити українські пропозиції про мирний саміт та вберегти початкові максималістські цілі Володимира Путіна. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, американські аналітики вказали на відповідь постійного представника РФ у Раді Безпеки ООН Василя Небензі на пропозицію України провести мирний саміт. У своїй промові російський дипломат укотре повторив низку неправдивих тверджень про Україну як країну-агресора, що, як сміховинно це не здається, нібито "планувала напад на Москву". А також те, що розв'язана Росією війна проти України припиниться лише тоді, "коли загроза Росії перестане надходити з території України" і в Україні покладуть край "дискримінації російськомовного населення".

Крім того, Небензя знову озвучив наратив Кремля про те, що відмова України визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій, а також зв'язки України із Заходом становлять загрозу Росії. За словами постпреда РФ, саме зв'язки України з Заходом (а не вторгнення й окупація Росією українських територій) підривають суверенітет і культурну ідентичність України.

"Промова Небензі ще раз унаочнює, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, фальшивих виправдань неспровокованої загарбницької війни та спроб змусити Захід йти на переговори поза спиною України", - зазначається в огляді ISW.

А ще, Кремль послуговується давніми неправдивими наративами про начебто пригнічення українським урядом релігійних свобод як морального виправдання відмови РФ вести перемовини з Україною, а також сподіваючись, можливо, налаштувати міжнародну громадську думку проти України, вважають аналітики. Приміром, вони вказують на те, що Небезня заявив, буцім "режим Зеленського", який він класифікував як "авторитарну диктатуру", прагне "знищити канонічну церкву в Україні - Українську Православну Церкву", зумисне спотворивши назву цієї релігійної організації, адже йдеться про Українську Православну Церкву Московського Патріархату (УПЦ МП).

Це тоді, коли УПЦ МП є кремлівською інституцією, більшою чи меншою мірою підпорядкованою Російській православній церкві (РПЦ), тоді як автокефальною українською церквою є Православна Церква України, кажуть аналітики.

++12.46++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо різко засудив ракетний обстріл росіянами житлових кварталів міста Дніпро. "Атаки Росії на житлові будинки в Дніпрі, Україна, мерзенні, огидні та абсолютно неприйнятні. Канада беззастережно засуджує це насильство. Ми підтримуємо народ України й будемо й надалі надавати йому необхідну підтримку", - написав очільник уряду Канади в соцмережі Twitter.

++12.39++

Російські окупанти знову завдали удару по житлових районах Херсона, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранень", - написав Янушевич у Telegram-каналі. На місці обстрілу зараз працюють рятувальні служби, додав посадовець.

++12.17++

У Головному управлінні розвідки (ГУР) при міністерстві оборони України застерігають журналістську спільноту щодо спроб поширення спецслужбами РФ фейкових новин в українському інформпросторі. "Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектра сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України. "Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави", - наголосили в ГУР. "Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю", - підсумували в розвідці.





++11.51++

Російські війська протягом ночі обстрілювали громади Донецькій області, внаслідок чого є загиблий серед цивільних, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "Вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту", - написав він у Telegram-каналі. Зокрема, на Донецькому напрямку одна людина загинула у Курахівці, поінформував посадовець. На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Також уночі спостерігалися періодичні обстріли Мар'їнської громади, а зранку російські агресори двічі обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град" та провели артобстріли Веселого та Красногорівки Очеретинської громади, але обійшлося без жертв. На Горлівському напрямку напружена ситуація у Соледарській громаді - відомо про один зруйнований будинок у Парасковіївці. У Бахмуті внаслідок обстрілу повністю вигоріла двоповерхова крамниця. На Лисичанському напрямку російські окупанти обстріляли Сіверськ. У місті зруйнований приватний будинок, проте жертв і постраждалих серед населення немає, додав Кириленко.





++11.29++

Уряд Великобританії планує надати України ударні вертольоти Apache, оснащені ракетами Hellfire. Про це повідомило журналістам британського видання Sunday Mirror неназване високопоставлене джерело в оборонному відомстві Сполученого Королівства. За даними співрозмовника видання, ці бойові гвинтокрили Україна отримає від британських військових після передачі партії танків Challenger 2, які раніше уряд Великобританії офіційно пообіцяв надати Україні. "Apache буде основним фактором, що змінює правила гри", - переконаний співрозмовник видання. За його словами, Лондон передасть Києву саме Apache AH64 E - "найсучаснішу версію, яка може знищити кілька цілей за лічені секунди". Він також вказав на те, що тепер інші країни-члени НАТО наслідуватимуть приклад Великобританії.

"Росія має тисячі танків, тож для стратегічного впливу знадобиться більше ніж чотири Apache. Але тактично це - великий крок", - наводить видання слова неназваного представника британського оборонного відомства. Передбачається, що українські пілоти будуть відбувати підготовку у Великобританії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, приміром, у Польщі.

++10.58++

З метою уникнути зростання невдоволення населення, Кремль може спробувати приховати нинішню мобілізацію для війни в Україні, пішовши уже навесні на підвищення верхньої межі призовного віку в РФ з 27 до 30 років. Таке припущення містить актуальний огляд британської військової розвідки, опублікований у соцмережі Twitter міністерством оборони Великобританії. Автори огляду звертають увагу на той факт, що 12 січня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запропонував збільшити в Росії верхню вікову межу призову на військову службу з нинішніх 27 до 30 років для призову, що проводитиметься навесні цього року. На думку Картаполова, такий крок має забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських сил на 30 відсотків. Крім того, торік на підтримку таких заходів висловився президент РФ Володимир Путін, а російські чиновники, ймовірно, озвучують реакцію громадськості, припускають автори огляду. "Є висока ймовірність того, що російське керівництво сподівається, що зміна вікової межі для призову на звичайну строкову військову службу дозволить отримати більше особового складу для продовження війни в Україні й водночас видаватиметься менш тривожною для населення РФ, ніж оголошення чергового етапу непопулярної "часткової мобілізації", - вважають у британській військовій розвідці.



++10.31++

Упродовж минулої доби російські загарбники 76 разів обстрілювали Херсонщину й сам обласний центр - з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. "Російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину. Обласний центр обстріляли 25 разів. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки. Минулої доби через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - поінформував посадовець.

++10.15++

Кількість жертв ракетного удару в Дніпрі зросла до 21. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук. "21 загиблий, 1 дитина. Поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей. Розшукується 35 людей. Рятувальники працюють", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.47++

Від початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 454 українські дитини, ще 894 дітей дістали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook. "Станом на ранок 15 січня 2023 року більше ніж 1348 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 454 дитини загинуло та понад 894 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться в повідомленні. Найбільше дітей, за даними Офісу генпрокурора, постраждали в Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 55. Так лише внаслідок скоєної 14 січня ракетної атаки на місто Дніпро та руйнування дев'ятиповерхового житлового будинку відомо щонайменше про 15-річну загиблу дівчину та ще про 14 поранених дітей, найменшій з них - три роки. Водночас в Офісі генпрокурора визнали, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.

++09.22++

Унаслідок вчорашнього російського ракетного обстрілу в Кривому Розі зазнали руйнувань близько 50 приватних будинків, три школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. Такі дані повідомив голова Ради оборони міста - керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Комунальні служби та енергетики продовжують роботи з відновлення водо-, газо- та електропостачання", - написав посадовець. Крім того, сьогодні з ранку на місці розпочнуть роботу чотири спеціальні групи, які обстежать пошкодження приватних будинків. "Людям нададуть допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт", - запевнив Вілкул.

++08.56++

Число жертв ракетного удару по Дніпру сягнуло 20 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram-каналі.

++08.48++

Російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольщину, про що повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. "Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних містах та селах понад 20 снарядів. Люди цілі. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, що живить насосну станцію місцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++08.37++

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого поранено одну людину, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранено цивільного", - написав він у Telegram-каналі. Зокрема, під обстрілами опинилося чотири громади. "У результаті обстрілів поранено 62-річного чоловіка. Він був у дворі й не встиг сховатися в укриття", - зазначив Живицький.

++08.14++

Невдовзі Великобританія передасть Україні 30 самохідних артустановок (САУ) AS-90. Вони надійдуть у разом з обіцяними раніше танками Challenger 2, повідомляє пресслужба британського уряду. На Даунінг-стріт називають передачу Україні таких видів озброєнь "початком переходу британської підтримки на новий рівень". "Упродовж наступних кількох тижнів до країни прибуде підрозділ з 14 танків Challenger 2 (...) Очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 (...) САУ AS-90", - йдеться у повідомленні. Також найближчими днями Сполучене Королівство розпочне навчати військовослужбовців Збройних сил України використанню британських танків й гаубиць, йдеться в повідомленні.

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++07.57++

Станом на ранок неділі кількість жертв російського ракетного удару в Дніпрі зросла до 18 осіб, поранених - 73, четверо перебувають у реанімації у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "На ранок є 18 людей, убитих російською ракетою у власному будинку в Дніпрі. 73 поранені - понад 40 із них у лікарнях, четверо у реанімації - важкі", - написав він у Telegram-каналі. "Залишається невідомою доля ще понад 40 осіб", - додав посадовець. За словами Резніченка, попередньо, внаслідок суботнього ракетного удару по житловому будинку зруйновано 72 квартири, пошкоджено понад 230. Триває рятувальна операція.



++07.49++

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок скоєного 14 січня російськими окупантами ракетного удару по житловому будинку, повідомила пресслужба міськради Дніпра. "Для тих, чиє житло постраждало, організовано автобуси до пунктів тимчасового притулку. Місто надає допомогу всім нужденним людям", - додали в пресслужбі.

++07.39++

Російські агресори використали ракети для ЗРК С-300/С-400 під час проведеного 14 січня ракетного обстрілу української столиці. Такий висновок містить традиційне ранкове зведення Генштабу ЗСУ, оприлюднене в соцмережі Facebook. "Для (...) ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400", - йдеться у зведенні. Загалом минулої доби російські окупаційні війська завдали три авіаційних та 57 ракетних ударів, вчинили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема, по цивільній інфраструктурі. Агресор випустив 41 крилату ракету повітряного і морського базування та керовані авіаційні ракети, що вважаються високоточною зброєю. Українські захисники знищили 26 ракет, наголошується у зведенні.



++07.24++

Російські окупаційні війська застосували для удару по багатоповерхівці в Дніпрі надзвукову керовану ракету повітряного базування Х-22, проти якої Збройні сили України не мають жодних засобів протидії. Це визнали в Генштабі ЗСУ. "Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 - немає. У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет", - повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ. "Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", - додали в Генштабі.

++07.13++

Жертвами ракетного обстрілу російських окупаційних сил багатоповерхівки в Дніпрі стали вже 17 осіб, ще 73 постраждалих отримали поранення. Рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів 38 осіб. Такі дані станом на 06:00 оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними відомства, тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструкцій. "Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС - 160 осіб та 40 одиниць техніки", - повідомляє Telegram-канал відомства.

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