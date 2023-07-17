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Обстріл Білопілля на Сумщині: є жертви

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Внаслідок російського артилерійського обстрілу міста Білопілля є загиблі та поранені, повідомили у Сумській ОВА.

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Білопілля зазнало російських обстрілів, архівне фото
Білопілля зазнало російських обстрілів, архівне фотоФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Російські окупанти у понеділок, 17 липня, обстріляли з артилерії міста Білопілля у Сумській області. Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, обстріл було завдано о 12.35, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Згодом в Офісі генерального прокурора України повідомили, внаслідок атаки загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. "Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Вранці у Сумській ОВА повідомили про обстріли російськими військами прикордонних районів вночі та вранці у понеділок. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Хотінська громади, загалом було зафіксовано 63 вибухи. Напередодні, 16 липня, по громадах Сумської області було також завдано 18 обстрілів.

Регулярні обстріли Сумщини окупантами

29 червня командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися через регулярні обстріли з боку РФ. Генерал-лейтенант повідомив, що Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. "Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих жителів терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати", - наголосив Наєв.

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За словами Наєва, РФ майже щодня "з незрозумілою наполегливістю" обстрілює територію Сумщини - б'є по приватних будинках та цивільних установах з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та завдає ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами.

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