Обсяг поставок з КНДР до РФ істотно зріс - аналітики
Аналітичний проєкт Beyond Parallel, що належить американському Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), зафіксував подальше стрімке зростання вантажоперевезень між Північною Кореєю та Росією. Це випливає з опублікованого днями матеріалу проєкту, в основу якого ліг аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності за період з 10 жовтня по 30 листопада 2023 з порту Раджин.
Згідно з опублікованим даними, упродовж указаного проміжку часу в північнокорейському порту спостерігалася украй висока активність, адже постійно змінювалося число розміщених у порту вантажних контейнерів, що найімовірніше містили амуніцію або інше військове оснащення. Зокрема, поблизу одразу двох причалів було видно досить високий рівень активності з обслуговування вантажних суден, незалежно від напрямку руху тих суден.
Читайте також: КНДР поставила РФ кілька типів ракет для війни проти України - ЗМІ
Вантажні судна з РФ у північнокорейському порту
Як констатують аналітики, поблизу одного з причалів супутники зафіксували 23 жовтня контейнеровоз довжиною близько 126 метрів під час робіт з перевалки морських контейнерів. Існує висока ймовірність того, що це судно - "Ангара", яке раніше Білий дім звинуватив у тому, що воно бере участь у перевезенні військової техніки та боєприпасів через цей порт.
А 15 листопада поблизу одного з причалів було помічено контейнеровоз, який відповідає розмірам і характеристикам "Марії", судна, що раніше було ідентифіковане Королівським інститутом об'єднаних служб (Royal United Services Institute) як одне з тих, що брали участь в операціях з переправлення вантажів між КНДР і Росією.
Також у морській гавані в різний час за звітний період було видно сотні контейнерів, котрі перевозилися залізницею.
Читайте також: США та Південна Корея засудили КНДР за поставки зброї в РФ
Найімовірніше, з КНДР у РФ везуть зброю і боєприпаси
Автори звіту визнають, що вони не мали змоги вести щоденний аналіз активності в порту через не завжди сприятливі погодні умови, що ускладнювали щоденний супутниковий моніторинг, однак вони змогли відстежувати щотижневу активність у порту. Сам порт розташований у північній частині КНДР і лежить трохи південніше від російського міста Владивостока.
Крім того, супутникові знімки не можуть показати, що міститься всередині цих контейнерів. Однак нещодавнє підтвердження урядом США причетності порту до операцій з передачі військової техніки та боєприпасів між Північною Кореєю та Росією, а також той факт, що відтоді порт демонструє незвично високий рівень активності, дозволяє припустити, що така діяльність з передачі триває.
Так само на залізничних станціях, розташованих безпосередньо на північ від порту, у період з вересня по листопад 2023 року спостерігалося помітне пожвавлення залізничної активності порівняно з тими ж місяцями 2019 року, тобто до спалаху пандемії COVID-19. Схоже, що таке пожвавлення залізничних перевезень розпочалося наприкінці серпня або на початку вересня цього року, тобто всього за кілька тижнів до зустрічі Кім Чен Ина і Володимира Путіна в Росії, проведеній у середині вересня, вважають аналітики.
Саме пожвавлення транспортних перевезень та час, коли їх було зафіксовано аналітики пов'язують з повідомленнями про торгівлю зброєю та іншими товарами військового призначення між КНДР і Росією, в тому числі й через порт Раджін і залізничний перехід Туманган-Хасан за той самий період.
Читайте також: Сеул: Північна Корея передала РФ понад мільйон артснарядів
Росіяни нарікають на якість снарядів з КНДР
Як повідомлялося, восени самі російські військові, а також мілітаристські ресурси РФ стали поширювати фото- й відеодокази того, що війська РФ застосовують під час війни проти України артилерійські снаряди північнокорейського виробництва.
Водночас 9 грудня українське спеціалізоване видання Defense Express оприлюднило матеріал, де провів огляд нарікань російських артилеристів на низьку якість артснарядів з КНДР.
Читайте також: КНДР передає РФ снаряди та старі артсистеми - Bild
Як пише Defense Express, до пробної перевірки якості снарядів з КНДР російських артилеристів спонукав "систематичний розліт щодо дальності" цих північнокорейських боєприпасів. Результат перевірки показав, що у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовуються різні види пороху, а самі зв'язки пороху мають різну вагу.