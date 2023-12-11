Обсяг поставок з КНДР до РФ істотно зріс - аналітики

У два останні місяці осені тривало різке зростання обсягів вантажоперевезень між КНДР і РФ. Портова й залізнична активність навіть перевищила доковідний період, констатували аналітики проєкту Beyond Parallel.

Аналітичний проєкт Beyond Parallel, що належить американському Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), зафіксував подальше стрімке зростання вантажоперевезень між Північною Кореєю та Росією. Це випливає з опублікованого днями матеріалу проєкту, в основу якого ліг аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності за період з 10 жовтня по 30 листопада 2023 з порту Раджин.

Згідно з опублікованим даними, упродовж указаного проміжку часу в північнокорейському порту спостерігалася украй висока активність, адже постійно змінювалося число розміщених у порту вантажних контейнерів, що найімовірніше містили амуніцію або інше військове оснащення. Зокрема, поблизу одразу двох причалів було видно досить високий рівень активності з обслуговування вантажних суден, незалежно від напрямку руху тих суден.

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Вантажні судна з РФ у північнокорейському порту

Як констатують аналітики, поблизу одного з причалів супутники зафіксували 23 жовтня контейнеровоз довжиною близько 126 метрів під час робіт з перевалки морських контейнерів. Існує висока ймовірність того, що це судно - "Ангара", яке раніше Білий дім звинуватив у тому, що воно бере участь у перевезенні військової техніки та боєприпасів через цей порт.

А 15 листопада поблизу одного з причалів було помічено контейнеровоз, який відповідає розмірам і характеристикам "Марії", судна, що раніше було ідентифіковане Королівським інститутом об'єднаних служб (Royal United Services Institute) як одне з тих, що брали участь в операціях з переправлення вантажів між КНДР і Росією.

Також у морській гавані в різний час за звітний період було видно сотні контейнерів, котрі перевозилися залізницею.

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Найімовірніше, з КНДР у РФ везуть зброю і боєприпаси

Автори звіту визнають, що вони не мали змоги вести щоденний аналіз активності в порту через не завжди сприятливі погодні умови, що ускладнювали щоденний супутниковий моніторинг, однак вони змогли відстежувати щотижневу активність у порту. Сам порт розташований у північній частині КНДР і лежить трохи південніше від російського міста Владивостока.

Крім того, супутникові знімки не можуть показати, що міститься всередині цих контейнерів. Однак нещодавнє підтвердження урядом США причетності порту до операцій з передачі військової техніки та боєприпасів між Північною Кореєю та Росією, а також той факт, що відтоді порт демонструє незвично високий рівень активності, дозволяє припустити, що така діяльність з передачі триває.

Так само на залізничних станціях, розташованих безпосередньо на північ від порту, у період з вересня по листопад 2023 року спостерігалося помітне пожвавлення залізничної активності порівняно з тими ж місяцями 2019 року, тобто до спалаху пандемії COVID-19. Схоже, що таке пожвавлення залізничних перевезень розпочалося наприкінці серпня або на початку вересня цього року, тобто всього за кілька тижнів до зустрічі Кім Чен Ина і Володимира Путіна в Росії, проведеній у середині вересня, вважають аналітики.

Саме пожвавлення транспортних перевезень та час, коли їх було зафіксовано аналітики пов'язують з повідомленнями про торгівлю зброєю та іншими товарами військового призначення між КНДР і Росією, в тому числі й через порт Раджін і залізничний перехід Туманган-Хасан за той самий період.

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Росіяни нарікають на якість снарядів з КНДР

Як повідомлялося, восени самі російські військові, а також мілітаристські ресурси РФ стали поширювати фото- й відеодокази того, що війська РФ застосовують під час війни проти України артилерійські снаряди північнокорейського виробництва.

Водночас 9 грудня українське спеціалізоване видання Defense Express оприлюднило матеріал , де провів огляд нарікань російських артилеристів на низьку якість артснарядів з КНДР.

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Як пише Defense Express, до пробної перевірки якості снарядів з КНДР російських артилеристів спонукав "систематичний розліт щодо дальності" цих північнокорейських боєприпасів. Результат перевірки показав, що у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовуються різні види пороху, а самі зв'язки пороху мають різну вагу.