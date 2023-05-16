"Укренерго": Обсяг потужності енергосистеми України знизився

Нічна масована повітряна атака не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Утім, доступний обсяг потужності та резерви в енергосистемі знизилися, повідомили в "Укренерго".

Масований повітряний удар військ РФ по Україні у ніч на вівторок, 16 травня, не спричинив нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".

Утім, у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів напередодні, 15 травня, було пошкоджено одну з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади "Укренерго" вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами перебувають мережі обленерго, зазначили у компанії.

Скорочення обсягу потужності та резервів

В "Укренерго" також поінформували, що в українській енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причиною цього є зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів з боку військ РФ упродовж осені-весни. Також наразі триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, й зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою, пояснили в "Укренерго".

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Також в компанії повідомили, що наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається, а експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

В "Укренерго" також закликали споживачів зменшити споживання електрики у вечірні години з 19 до 22 години. "Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на вівторок РФ атакувала Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, усі 18 ракет, запущених окупантами, було знищено силами та засобами протиповітряної оборони. З них - шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та дев'ять крилатих ракет "Калібр".

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