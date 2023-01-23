Обрання голови ПАРЄ: кандидата від України не підтримали

Під час відкриття зимової сесії, яке відбулося у понеділок, 23 січня, у Страсбурзі, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) пройшли вибори президента. В результаті таємного голосування переміг чинний президент асамблеї нідерландський депутат від групи "Об'єднані європейські ліві" Тіні Кокс. За його кандидатуру з 223 депутатів, присутніх у залі, свої голоси віддали 175 депутатів. За його суперника Олександра Мережка, члена української делегації від партії "Слуга народу", який у ПАРЄ представляє групу консерваторів, проголосували 44 депутати.

Вибори президента ПАРЄ відбуваються щороку під час відкриття зимової сесії. Тіні Кокса вперше було на цю посаду у січні 2022 року. До початку повномасштабного російського вторгнення Кокс активно підтримував ідею тісного діалогу з Росією і у січні 2019 року став автором резолюції, яка підтвердила повноваження російської делегації, що дало їй змогу повернутися в ПАРЄ без виконання жодних додаткових умов. Проте 25 лютого 2022 року Кокс жорстко засудив російську агресію проти України, підтримавши рішення про припинення участі Росії у Раді Європи. "В усіх органів РЄ є чітке розуміння, що ми маємо у найсильніших висловах засудити настільки грубе порушення Статуту РЄ Російською Федерацією", - заявив тоді Кокс.

Вибори за домовленістю

Існує неформальна домовленість, згідно з якою кожна з п'яти політичних груп асамблеї по черзі пропонує свого кандидата на посаду президента асамблеї, на якій він залишається протягом двох років. Ця "угода" фактично перетворює вибори президента ПАРЄ на формальність.

Це вже другі поспіль вибори президента ПАРЄ, на яких суперником Тіні Кокса був представник України. Минулого року це була очільниця української делегації Марія Мезенцева.