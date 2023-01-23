  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Нідерландський депутат Тіні Кокс
Нідерландський депутат Тіні КоксФото: Kayhan Karaca/DW
ПолітикаЄвропа

Обрання голови ПАРЄ: кандидата від України не підтримали

Вікторія Власенко
1 год. тому

Протягом наступного року ПАРЄ продовжить керувати депутат від Нідерландів Тіні Кокс. Українського кандидата Олександра Мережка підтримала недостатня кількість депутатів.

https://p.dw.com/p/4MaOI

Під час відкриття зимової сесії, яке відбулося у понеділок, 23 січня, у Страсбурзі, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) пройшли вибори президента. В результаті таємного голосування переміг чинний президент асамблеї нідерландський депутат від групи "Об'єднані європейські ліві" Тіні Кокс. За його кандидатуру з 223 депутатів, присутніх у залі, свої голоси віддали 175 депутатів. За його суперника Олександра Мережка, члена української делегації від партії "Слуга народу", який у ПАРЄ представляє групу консерваторів, проголосували 44 депутати.  

Вибори президента ПАРЄ відбуваються щороку під час відкриття зимової сесії. Тіні Кокса вперше було на цю посаду у січні 2022 року. До початку повномасштабного російського вторгнення Кокс активно підтримував ідею тісного діалогу з Росією і у січні 2019 року став автором резолюції, яка підтвердила повноваження російської делегації, що дало їй змогу повернутися в ПАРЄ без виконання жодних додаткових умов. Проте 25 лютого 2022 року Кокс жорстко засудив російську агресію проти України, підтримавши рішення про припинення участі Росії у Раді Європи. "В усіх органів РЄ є чітке розуміння,  що ми маємо у найсильніших висловах засудити настільки грубе порушення Статуту РЄ Російською Федерацією", - заявив тоді Кокс.

Вибори за домовленістю

Існує неформальна домовленість, згідно з якою кожна з п'яти політичних груп асамблеї по черзі пропонує свого кандидата на посаду президента асамблеї, на якій він залишається протягом двох років. Ця "угода" фактично перетворює вибори президента ПАРЄ на формальність.

Це вже другі поспіль вибори президента ПАРЄ, на яких суперником Тіні Кокса був представник України. Минулого року це була очільниця української делегації Марія Мезенцева.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Матеуш Моравецький

Польща може відправити Україні танки без дозволу ФРН

Політика3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Технології20 січня 2023 р.
На головну сторінку