Оборудки з одягом для ЗСУ: сина Гринкевича розшукують

Романа Гринкевича, якого підозрюють у шахрайстві та участі в злочинній організації під час закупівель для ЗСУ, оголосили в розшук.

Українські правоохоронці оголосили в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа, якого підозрюють у мільярдних оборудках на закупівлях одягу для Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону в четвер, 18 січня.

"Вчора проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено у розшук", - цитує її державне інформаційне агентство "Укрінформ ".

За її словами, кордон він офіційно не перетинав.

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Справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування кримінального провадження. Зараз він перебуває під вартою.

ДБР порушило про нього кримінальне провадження щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угоди були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців.

Підозри оголосили й п'ятьом соратникам Гринкевича. Їх звинувачують в участі у злочинній організації та шахрайстві в умовах воєнного стану. Син бізнесмена Роман відкидав звинувачення та стверджував, що скандал щодо його родини - "замовний".

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