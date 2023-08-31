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Оборонна BAE Systems локалізує виробництво в Україні

Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

BAE Systems відкриває офіс в Україні для реалізації спільних проєктів з виробництва зброї. У Києві підписали угоди про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь і щодо виробництва легких гармат L119.

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Артилерійська система L119
Артилерійська система L119Фото: Tim Merry/Daily Express/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором міжнародної оборонної компанії BAE Systems Чарльзом Вудберном з нагоди відкриття її офісу в Україні, повідомляє в четвер, 31 серпня, Офіс президента.

"Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян", - сказав Зеленський.

На зустрічі BAE Systems і міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь.

В Україні вироблятимуть гармати L119

Міністерство оборони України уклало з BAE Systems рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119.

BAE Systems - одна з найбільших оборонних транснаціональних компаній світу, що спеціалізується на виробництві різних видів озброєнь, аерокосмічній галузі та розробці безпекових рішень. Її штаб-квартира розміщена в Лондоні, а основні виробничі потужності розташовані у Великобританії та США.

Компанія виробляє багато зброї, яку використовують у Збройних силах України (ЗСУ): танки Challenger 2, бойові машини піхоти Bradley та CV90, бронетранспортери M113, гаубиці Archer, L119 і M777 та багато іншого. Компанія також бере участь у проєктах виробництва винищувачів F-35 і Eurofighter Typhoon. 

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