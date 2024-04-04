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ЕкономікаУкраїна

Енергоспоживання обмежили ще в 6 областях - через удари РФ

Степан Смишляєв
4 квітня 2024 р.

Через брак генеруючих потужностей ще в шістьох регіонах України обмежуватимуть живлення протягом кількох годин. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

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Дим над ЛЕП пілся ракетного удару РФ
Вже в 7 областях обмежують споживання електроенергіїФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

У четвер, 4 квітня, з 18:20 до 22:00 в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях запроваджені тимчасові обмеження споживання електроенергії, повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Причини  застосування обмежень - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в компанії.

Там додали, що обсяг обмежень є "помірним", обленерго розподілятимуть електроенергію рівномірно між чергами споживачів.

Також в "Укренерго" нагадали, що продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів - у Кривому Розі Дніпропетровської області.

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