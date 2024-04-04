Енергоспоживання обмежили ще в 6 областях - через удари РФ

Через брак генеруючих потужностей ще в шістьох регіонах України обмежуватимуть живлення протягом кількох годин. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

У четвер, 4 квітня, з 18:20 до 22:00 в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях запроваджені тимчасові обмеження споживання електроенергії, повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Причини застосування обмежень - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в компанії.

Там додали, що обсяг обмежень є "помірним", обленерго розподілятимуть електроенергію рівномірно між чергами споживачів.

Також в "Укренерго" нагадали, що продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів - у Кривому Розі Дніпропетровської області.