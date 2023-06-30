Обіцяв німцю уникнути екстрадиції: нардепу вручили підозру

Депутата Верховної Ради підозрюють у заволодінні 50 тисячами доларів за обіцянку "відмазати" громадянина Німеччини від екстрадиції, кажуть в СБУ. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) у п'ятницю, 30 червня, повідомив народному депутату Верховної Ради, голові підкомітету у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності про підозру у шахрайстві.

"За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", - повідомляє пресслужба ОГПУ у Telegram.

За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. "За нібито вирішення питання про надання іноземцю статусу біженця на території України", - повідомили в ОГПУ.



Як уточнила Служба безпеки України (СБУ), яка здійснює оперативний супровід у цій справі, нардеп вимагав гроші з іноземця за сприяння в уникненні екстрадиції. "Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", - зазначила пресслужба СБУ.

Правоохоронці стверджують, що задокументували факт отримання нардепом першої частини грошової винагороди у розмірі 20 тисяч доларів, і викрили його на одержані другого "траншу" у розмірі 30 тисяч доларів.

Нардепу інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Імен обох фігурантів справи правоохоронці не називають. За даними джерел українського агентства "УНІАН " у правоохоронних органах, йдеться про члена фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва.