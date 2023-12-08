Литва вивчає, як діти Абрамовича дістали громадянство

Литовський уряд вивчить, як родичі підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича отримали паспорти, та розробить закон про позбавлення громадянства тих, хто підтримує державу, яка загрожує Литві чи її союзникам.

Уряд Литви розслідує обставини, за яких двоє дітей російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича отримали литовське громадянство.

Про створення 7 грудня відповідної комісії повідомляє міністерство внутрішніх справ (МВС) країни.

Нещодавно міжнародний журналістський консорціум "Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності" OCCRP і його литовський партнер Siena дізнались в межах проєкту "Таємниці Кіпру" (Cyprus confidential), що діти Абрамовича - син Аркадій і донька Анна - мають паспорти громадян Литви. За даними розслідувачів, це могло допомогти їхньому батькові обходити запроваджені проти нього Заходом санкції.

У санкційний список Європейського Союзу Абрамовича внесли після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, але члени його сім'ї під санкції не підпали. У січні британське видання The Guardian писало, що незадовго до російського вторгнення в Україну Абрамович передав частину своїх активів дітям.

Литва може позбавляти громадянства загрозливих осіб

Згідно з повідомленням литовського МВС, родичі Абрамовича отримали громадянство Литви в 2011-2013 роках. Міністерська комісія вивчить обставини, за яких їм його надали.

Міністерство також перевірить, чи не є громадянами Литви інші члени сімей підсанкційних осіб. "Надання громадянства не може бути таємницею, а литовський паспорт - прикриттям для обходу санкцій", - наголошується в повідомленні.

Крім того, МВС розробить поправки до законодавства, які дозволять позбавляти громадянства осіб, які також мають паспорти іншої держави та загрожують інтересам національної безпеки країни або публічно висловлюють підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви чи її союзників.

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