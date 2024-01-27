На початку лютого Шольц зустрінеться з Байденом в США

Канцлер ФРН Олаф Шольц 9 лютого відвідає США, де зустрінеться з президентом країни Джо Байденом. На порядку денному - військова допомога Україні та координація зусиль напередодні саміту НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 9 лютого відвідає США, де зустрінеться з президентом країни Джо Байденом. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр в суботу, 27 січня.

"Обидва лідери підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та свого народу від агресивної війни Росії", - йдеться у повідомленні.

Також лідери обговорять зусилля щодо запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході, непохитну підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення життєво важливої допомоги та захисту цивільних в Газі. Байден і Шольц також скоординують свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, повідомили у Білому домі.

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Затримка допомоги США

У жовтні 2023 року президент США направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання мали повернутися у січні 2024 року.

США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.

І видається досить сумнівним, що інші країни зможуть заповнити цю прогалину, оскільки йдеться не лише про гроші, а й про військову техніку та боєприпаси, які мають у своєму розпорядженні лише США. Країни ЄС досі з великими труднощами й затримками силкуються виконати свою ж власну обіцянку надати до лютого Збройним силам України один мільйон боєприпасів.

Утім, згідно з аналізом Кільського Інституту світової економіки, обсяги підтримки України з боку Заходу й без того скорочуються. Упродовж останніх місяців лише США, Німеччина, Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія пообіцяли справді нову допомогу Києву.

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