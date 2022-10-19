Кривий Ріг: РФ влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури

238-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 19 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 19 жовтня (час київський).

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Вночі армія РФ атакувала ракетами С-300 об'єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. На об'єкті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

++09.07++

На Запорізькій атомній електростанції відновлена остання діюча лінія зв'язку з енергосистемою, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Лінія була відключена системою захисту та залишалася у цьому стані майже 18 годин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив, що неодноразові відключення доводять необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо найбільшої в Європі АЕС.

Гроссі також висловив "глибоке занепокоєння" нещодавніми затриманнями двох працівників Запорізької АЕС, окупованої російськими військовими.

++08.45++

Посла України в Казахстані звільнили після заяви про росіян

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.

Раніше в інтерв'ю казахському блогеру, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, Врублевський сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало дипломата та висловило йому протест. Посол вибачився за це висловлювання. Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана натомість попросила Київ замінити його. Указ про призначення Зеленським нового посла України у Казахстані замість Врублевського поки не оприлюднювали.

++08.23++

Німеччина передала Україні за останній тиждень ще п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім понтонних систем, 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та зимовий одяг і обладнання для військових: 240 тисяч шапок, 116 тисяч курток, 80 тисяч брюк, 183 генератори та 100 палаток.

Як свідчать дані на сайті німецького уряду, ФРН збирається надати Україні п'ять інженерних танків Dachs, 35 повноприводних важковаговиків і чотири тисячі спальних мішків. Строки поставок не вказуються.

++08.01++

Вночі російська армія атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. 12 з них збили.

++07.40++

Армія РФ не залишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Там повідомляють, що за добу українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна у Харківській області, Білогорівка - в Луганській, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка - в Донецькій.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв'язку та інтернету", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби російська армія завдала 10 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснила понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Трихати Миколаївської області, Курахове Донецької області. В генштабі зазначають, що для цього війська РФ використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, росіяни використали 14 безпілотників іранського виробництва Shahed -136, з яких 10 буті збиті. Українська авіація за добу збила також п'ять російських крилатих ракет і літак Су-25.

++07.19++

Під час останньої повітряної тривоги в Криворізькому районі Дніпропетровської області зафіксоване влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це о четвертій ранку повідомив керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

Багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишились без електроенергії.