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ПолітикаШвейцарія

NZZ: У Швейцарії перебувають десятки російських шпигунів

Олена Перепадя
8 жовтня 2023 р.

За даними тижневика NZZ am Sonntag, Швейцарія дедалі частіше стає базою для російських спецслужб, тоді як інші країни висилають підозрюваних у шпишунстві російських дипломатів.

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Швейцарський поліцейський
Швейцарський поліцейськийФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture-alliance

Швейцарія дедалі частіше стає базою для російських спецслужб, тоді як інші країни за час війни Росії проти України вислали зі своїх територій сотні дипломатів РФ, підозрюваних у шпигунстві. Таких висновків доходять журналісти швейцарського видання  NZZ am Sonntag у статті, опублікованій у неділю, 8 жовтня, і яку цитує Bloomberg.

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У Швейцарії зараз перебуває близько 80 російських агентів, повідомив у вересні високопоставлений чиновник Швейцарської федеральної розвідувальної служби (NDB) членам Комісії з питань зовнішньої політики Національної ради, пише NZZ. Видання з посиланням на розвідку повідомляє, що це приблизно п'ята частина російських шпигунів, які діють в Європі.

Хоча такі швейцарські міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідок, питання про російських дипломатів, які функціонують як шпигуни у Швейцарії, зараз стало більш гострою темою для дебатів серед швейцарських політиків.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", - цитує NZZ члена Національної ради Фабіана Моліну (Fabian Molina). 

Ефективні контрзаходи не вживаються, констатує NZZ am Sonntag.

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Нагадаємо, ще у червні у щорічній доповіді про державну безпеку швейцарські спецслужби зазначили, що у Швейцарії під виглядом дипломатів можуть працювати десятки російських шпигунів. "Із приблизно 220 осіб, акредитованих при російських дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні як дипломатичний, технічний або адміністративний персонал, цілком імовірно, що щонайменше третина, як і раніше, працюють на російські спецслужби", - ішлось у документі.

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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