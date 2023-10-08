NZZ: У Швейцарії перебувають десятки російських шпигунів
Швейцарія дедалі частіше стає базою для російських спецслужб, тоді як інші країни за час війни Росії проти України вислали зі своїх територій сотні дипломатів РФ, підозрюваних у шпигунстві. Таких висновків доходять журналісти швейцарського видання NZZ am Sonntag у статті, опублікованій у неділю, 8 жовтня, і яку цитує Bloomberg.
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У Швейцарії зараз перебуває близько 80 російських агентів, повідомив у вересні високопоставлений чиновник Швейцарської федеральної розвідувальної служби (NDB) членам Комісії з питань зовнішньої політики Національної ради, пише NZZ. Видання з посиланням на розвідку повідомляє, що це приблизно п'ята частина російських шпигунів, які діють в Європі.
Хоча такі швейцарські міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідок, питання про російських дипломатів, які функціонують як шпигуни у Швейцарії, зараз стало більш гострою темою для дебатів серед швейцарських політиків.
"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", - цитує NZZ члена Національної ради Фабіана Моліну (Fabian Molina).
Ефективні контрзаходи не вживаються, констатує NZZ am Sonntag.
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Нагадаємо, ще у червні у щорічній доповіді про державну безпеку швейцарські спецслужби зазначили, що у Швейцарії під виглядом дипломатів можуть працювати десятки російських шпигунів. "Із приблизно 220 осіб, акредитованих при російських дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні як дипломатичний, технічний або адміністративний персонал, цілком імовірно, що щонайменше третина, як і раніше, працюють на російські спецслужби", - ішлось у документі.