Низку банків Росії відключають від SWIFT

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україні.

Хроніки 24-26 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями 27 лютого (час київський)

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Ілон Маск повідомив, що сервіс Starlink (глобальна супутникова система компанії Маска SpaceX. - Ред.) зараз активний в Україні. "Більше терміналів на шляху", - написав він у свлєму Twitter.

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Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили, що не використовуватимуть російський прапор та гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону через військове вторгнення Росії в Україну. Крім того, в IBU та FIG аналогічні заходи вживають щодо Білорусі.

У FIS пояснили, що спортсмени з РФ зможуть і надалі виступати під своїм іменем, а їхньою країною буде вказана Росія, проте на офіційних заходах, включаючи церемонії, використовуватиметься прапор та гімн Федерації. Крім того, FIS надаватиме фінансову, логістичну та технічну підтримку українським спортсменам та їхнім командам "доти, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому".

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Національна поліція України повідомляє про втрати російських військ на теритирії України станом на 26 лютого - 14 літаків, 102 танки, 1 бук тощо. Загиблих російських солдатів - близько 3500.

Напередодні Київ звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти вивезенню з України до РФ тисяч тіл російських військових, убитих у боях з українською армією.

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Німецька авіакомпанія Lufthansa також тимчасово припиняє рейси до Росії, і на сім днів зупиняє польоти у повітряному просторі РФ. "Літаки, які в даний час знаходяться в російському повітряному просторі, залишать його найближчим часом", - ідеться в заяві компанії. Так у ній відреагували на вторгнення РФ в Україну та пов'язану з цим ситуацію в галузі безпеки.

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Нідерландська авіакомпанія KLM, дочірній перевізник Air France-KLM, зупиняє всі рейси до Росії наступного тижня. Цей крок робиться з урахуванням європейських санкцій щодо РФ, йдеться у повідомленні компанії. KLM також уникатиме повітряного простору Росії протягом наступних семи днів.

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У відповідь на напад Росії на Україну, західні союзники вирішили відключити низку російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Берліні. Рішення ухвалено США, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією, Єврокомісією та Німеччиною.

"Ми зобов'язуємося забезпечити відключення окремих російських банків від системи SWIFT. Це забезпечить відключення цих установ від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їх здатності працювати в глобальному масштабі", - зазначили в Єврокомісії.