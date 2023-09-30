NYT: Українським військовим бракує дешевих дронів

Українським військовослужбовцям бракує дешевих безпілотних літальних апаратів через обмеження Китаю на постачання компонентів, пише американське видання The New York Times у суботу, 30 вересня. Недорогі споживчі дрони, які використовуються на фронті, найчастіше виробляють у КНР, проте з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих до БПЛА, зазначає газета.

Китайські виробники, які і за таких умов готові продавати свої товари, нерідко вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників, зазначають журналісти. У деяких випадках українцям доводилося вдаватися до контрабанди, додає NYT.

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Україна щомісяця втрачає 10 тисяч дронів, зазначили у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, британському аналітичному центрі.

За перше півріччя 2023-го Київ отримав безпілотники безпосередньо з КНР на загальну суму дещо більше 200 тисяч доларів США (188 тисяч євро), випливає із торгових даних, які вивчили журналісти. Прямі поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період сягнули 14,5 мільйона доларів (13,6 мільйона євро), йдеться далі.