  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

NYT: Українським військовим бракує дешевих дронів

Павло Мильников
30 вересня 2023 р.

У вересні Китай обмежив постачання компонентів для недорогих споживчих БПЛА.

https://p.dw.com/p/4X0cH
Український військовий запускає дрон
Український військовий запускає дронФото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

Українським військовослужбовцям бракує дешевих безпілотних літальних апаратів через обмеження Китаю на постачання компонентів, пише американське видання The New York Times у суботу, 30 вересня. Недорогі споживчі дрони, які використовуються на фронті, найчастіше виробляють у КНР, проте з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих до БПЛА, зазначає газета.

Китайські виробники, які і за таких умов готові продавати свої товари, нерідко вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників, зазначають журналісти. У деяких випадках українцям доводилося вдаватися до контрабанди, додає NYT.

Читайте також: "Кожна втрата дрона - болюча". Як працюють аеророзвідники під Бахмутом

Україна щомісяця втрачає 10 тисяч дронів, зазначили у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, британському аналітичному центрі.

За перше півріччя 2023-го Київ отримав безпілотники безпосередньо з КНР на загальну суму дещо більше 200 тисяч доларів США (188 тисяч євро), випливає із торгових даних, які вивчили журналісти. Прямі поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період сягнули 14,5 мільйона доларів (13,6 мільйона євро), йдеться далі.

Як стартапи з виробництва дронів допомагають ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.nytimes.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки одного з ударів Росії по Куп'янську (травень 2023 року)

Генштаб ЗСУ: За добу РФ завдала по Україні 8 ракетних ударів

Конфлікти30 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські та європейські прапори в Брюсселі

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Політика29 вересня 2023 р.
external

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Політика29 вересня 2023 р.16:02 хв.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
Андрій Мельник - посол України в Бразилії

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Політика29 вересня 2023 р.
Пам'ятник "Менора" в Бабиному Яру встановлено 29 вересня 1991 року

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Історія29 вересня 2023 р.
На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
На головну сторінку