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NYT: Україна купує зброю через Пашинського в рази дорожче

Роман Губа
2 год. тому

Американське видання стверджує, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Київ був змушений звернутися до колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який має зв'язки на ринку зброї.

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Сергій Пашинський
Екснардеп Сергій ПашинськийФото: picture-alliance/dpa/M. Markiv

Компанія, пов'язана з колишнім народним депутатом України Сергієм Пашинським, з початку повномасштабної війни Росії проти України в сотні разів збільшила продаж зброї українським військовим. Про це у неділю, 13 серпня, повідомляє газета The New York Times із посиланням на своє розслідування. В Україні Пашинський до початку військових дій підозрювався у причетності до корупційних схем в оборонному секторі. Президент Володимир Зеленський назвав його "бандитом" під час однієї з пресконференцій у 2019 році.

Однак, за даними NYT, пов'язана з Пашинським компанія "Українська бронетехніка", за підсумками 2022 року збільшила продаж зброї Збройним силам України з 2,8 мільйона доларів до понад 350 мійльонів. Вона перепродає гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. "З кожною угодою ціни зростають (...) доти, доки кінцевий покупець, українські військові, не заплатять найбільше", - пише видання.

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Більшість грошей на зброю надходить із європейської допомоги. Європейські та американські чиновники приватно кажуть, що особи на кшталт Пашинського є однією з причин, через яку американський та британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші, зазначає видання.

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Сергій Пашинський був депутатом Верховної Ради кількох скликань - востаннє з 2014 до 2019 року від партії "Народний фронт", головував у парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони. 2019 року щодо нього поновили кримінальну справу через поранення у 2016 році жителя Київської області з особистої зброї. У 2021 році потерпілий відмовився від позовних вимог через отримання компенсації, а суд виправдав Пашинського за пред'явленими йому обвинуваченнями .

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