NYT: У ЗСУ вистачить військових ще на 6-12 місяців

Після 6-12 місяців бойових дій Київ зіткнеться з гострим браком кадрового складу, повідомила NYT з посиланням на чиновника, знайомого з оцінками Пентагону.

Збройні сили України (ЗСУ) мають досить військових, щоб продовжувати бойові дії ще протягом 6-12 місяців, після чого Київ зіткнеться з гострою нестачею кадрового складу. Про це в п'ятницю, 1 листопада, повідомило видання The New York Times (NYT) з посиланням на одного з чиновників, знайомих з оцінками Пентагону.

В оборонному відомстві США констатували, що Київ спрямував низку нещодавно сформованих бригад для підтримки наступу в Курській області РФ - замість того, щоб залучити їх, як спочатку планувалося, для захисту східних і південних регіонів України або ж для створення резервів до контрнаступу 2025 року. Керівник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Київ докладає всіх зусиль, щоб залучити нових солдатів, а також провести їхній вишкіл.

Влітку американські аналітики вважали, що Росія навряд чи доб'ється значних успіхів в Україні в найближчі місяці. Ці оцінки виявилися помилковими, пише газета. Нині російські сили просуваються вперед, каже високопоставлений американський військовий чиновник. Деякі розвідслужби США і чиновники в Пентагоні з песимізмом оцінюють спроможність України зупинити російський наступ, додає видання.

Київ і Вашингтон обговорюють подальше постачання України

Під час зустрічі з українською стороною Остін, низка інших військових посадовців, а також генерал Крістофер Каволі - головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, який одночасно очолює Європейське командування ЗС США, обговорювали військове планування на зиму і те, яку зброю та боєприпаси США можуть поставити Києву протягом найближчих п'яти місяців, зазначив представник Пентагону.

Тим часом 29 жовтня помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час двогодинної зустрічі у Вашингтоні також обговорили плани адміністрації Джо Байдена щодо прискореного постачання Україні артилерійських систем, бронетехніки та боєприпасів для протиповітряної оборони до кінця року.

На що розраховують у Москві?

Американські військові констатують, що Москва покладається на невеликі сухопутні підрозділи для просування на Сході України, оскільки українські безпілотники знищили велику кількість російських бронемашин, особливо - старої комплектації.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, з початку війни РФ втратила вбитими або пораненими 600 тисяч вояків. Водночас, за даними NYT, кількість українських військових, загиблих у боях, становить близько 57 тисяч, що вдвічі менше за жертви з російського боку.

Читайте також: Боєприпаси і БТР: США виділяють новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів