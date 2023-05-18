NYT: США поки не дозволили навчання пілотів ЗСУ на F-16
Максим Сидоржевський
43 хв. тому
США поки не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За словами джерела NYT, без дозволу США пілотів, ймовірно, можуть лише ознайомити з технічною мовою і провести тактичні уроки.
https://p.dw.com/p/4RXDh
Реклама
Сполучені Штати Америки поки не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які належать європейським державам, попри готовність кількох таких країн проводити цей вишкіл. Про це у середу, 17 травня, повідомило американське видання The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника.
За словами джерела видання, без дозволу США українських пілотів, ймовірно, можуть лише ознайомити з технічною мовою і провести тактичні уроки. Пробні польоти на F-16 неможливі.
Адміністрація Байдена, яка повинна схвалити передачу будь-яких літаків американського виробництва, як і раніше не впевнена, що Україна потребує дорогих винищувачів, зазначає NYT. Неназваний американський чиновник заявив виданню, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні частково і через високу вартість літаків, через що на їх передачу може піти значна частка бюджету для підтримки України. Замість цього адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь. Водночас джерело видання не виключило, що адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати свої F-16 Україні.