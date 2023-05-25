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Момент попадання одного з безпілотників у дах будівлі у Кремлі
Фото: Ostorozhno Novosti/REUTERS
КонфліктиУкраїна

NYT: Київ міг бути причетним до атаки дронів на Кремль

Даниїл Сотников | Ольга Журавльова
2 год. тому

Розвідка США достеменно не знає, хто стояв за атакою дронів на Кремль на початку травня, але схиляється до версії про причетність спецслужб України. Про це пише The New York Times.

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Спецслужби США за підсумками попереднього аналізу вважають, що за атакою безпілотників на Кремль на початку травня, ймовірно, стояла Україна, пише газета The New York Times із посиланням на джерела в середу, 24 травня.

На думку американських розвідувальних агентств, атаку, найімовірніше, влаштували українські спецслужби, але яке саме відомство, у США не можуть сказати. В американської розвідки також немає інформації про те, чи міг знати про атаку президент України Володимир Зеленський, пише NYT.

Як зазначає видання, деякі офіційні особи США спочатку розглядали можливість того, що атака могла бути здійснена російською владою як "операція під фальшивим прапором". Після вивчення перехоплених переговорів російських офіційних осіб розвідка США схиляється до версії про атаку українською стороною, пише NYT.

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"США також перехопили українські розмови, в яких чиновники висловлювали думку, що за цією акцією стоїть їхня країна. Але ці чиновники, судячи з усього, не знали, хто саме в українській системі міг її спланувати і здійснити", - пише видання.

У розвідслужб США немає повного уявлення про роботу українських силовиків, пояснюють джерела NYT. Багато ризикованих операцій можуть проводитися без прямого схвалення президента Зеленського, що дає йому можливість із повним правом заперечувати свою обізнаність про ту чи іншу операцію, зазначають джерела NYT.

Атака безпілотників на Кремль

У ніч на 3 травня два безпілотні літальні апарати вибухнули над куполом Сенатського палацу, де розташована робоча резиденція президента Росії в Кремлі. Офіційно російська влада звинуватила у трагедії українські спецслужби. У пресслужбі Кремля заявили, що розцінюють атаку як "сплановану терористичну акцію і замах на президента". Офіційний Київ відкинув причетність до удару.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакувала безпілотниками Кремль. "Ми не атакуємо ані Путіна (президента РФ. - Ред.), ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста", - сказав він під часпресконференції учасників саміту Північна Європа - Україна у Гельсінкі.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна стикається з дефіцитом зброї, необхідної для оборони від російської агресії, тому не використовує її "будь-де".

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