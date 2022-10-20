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ЗРК С-300 під час військових змагань в РФ, 2016 рік
ЗРК С-300 під час військових змагань в РФ, 2016 рікФото: Sergei Savostyanov/ITAR/TASS/imago
КонфліктиІзраїль

NYT: Росія вивела із Сирії частину військових та С-300

Олександр Куницький
1 год. тому

РФ вивела із Сирії частину військ та зенітно-ракетні комплекси С-300, пише The New York Times. Тепер Ізраїль може переглянути свій підхід до України, додає видання.

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Росія вивела із Сирії частину своїх військ і зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це ввечері в середу, 19 жовтня, повідомила газета The New York Times, посилаючись на анонімні джерела на Близькому Сході - двох західних дипломатів й ізраїльського військового чиновника.

Два джерела NYT говорять про виведення з Сирії двох батальйонів (1200-1600 осіб), тоді як ще одне джерело стверджує, що йдеться про набагато більшу кількість військових. Також ізраїльський чиновник зазначив, що кілька російських командирів із Сирії вже перекинули в Україну, а російське військове керівництво в Кремлі стало менш залученим до повсякденного управління операціями у Сирії. 

Підтримка України із боку Ізраїлю

Як зазначає видання, ізраїльські чиновники стурбовані тим, що подальше скорочення російської армії в Сирії може дозволити Ірану розширити там свій вплив.

Ворогуючи як з Іраном, так і Сирією, Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях у Сирії, щоб перешкодити Тегерану закріпитися біля північно-східного кордону Ізраїлю. У 2018 році ризик для ізраїльських пілотів під час цих нальотів зріс після того, як Росія перемістила до Сирії складну ЗРК С-300. Саме загроза використання цих систем проти ізраїльських літаків була основною причиною відхилення Ізраїлем українських запитів про військову допомогу, наголошує NYT.

Тому виведення із Сирії російських С-300 дозволить Ізраїлю переглянути свій підхід як до Сирії, так і до України, додає видання.

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Ізраїль з початку війни РФ проти України обмежується виключно медичною та гуманітарною допомогою Києву. Після того, як у жовтні Росія атакувала українські міста дронами "Шахед-136", отриманими від Ірану, Україна запросила Ізраїль системи ППО. Втім, Єрусалим наполягає, що, як і раніше, не постачатиме Україні озброєння, але готова допомогти в розробці системи раннього попередження про наближення ударів.

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