  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

NYT: Після обрання Трампа пріоритет Києва - гарантії безпеки

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
14 листопада 2024 р.

Після обрання президентом США Дональда Трампа, який просуває прискорення мирних переговорів, питання територій хоча й "надзвичайно важливе" для Києва, але є другорядним, кажуть українські співрозмовники NYT.

https://p.dw.com/p/4mymY
Українські військові поблизу Часового Яру на Донеччині, 30 жовтня 2024 року
Українські військові поблизу Часового Яру на Донеччині (архівне фото)Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian Army via AP

Після перемоги на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа питання про гарантії безпеки для України під час імовірних мирних переговорів матиме більше значення, ніж повернення окупованих Росією територій. Про це в середу, 13 листопада, пише газета The New York Times із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.

Видання зазначає, що українські офіційні особи упродовж місяців заявляли, що не поступляться окупованою Росією територією за жодного варіанту мирного врегулювання. Але після обрання президентом США Дональда Трампа, який просуває "прискорений графік переговорів", Київ почав надавати гарантіям безпеки щонайменше таке ж значення, як і тому, де може пройти лінія припинення вогню.

За словами співрозмовників видання, територіальні кордони України, найімовірніше, будуть визначені в ході бойових дій, а захист інтересів країни на потенційних переговорах залежатиме від того, які гарантії будуть надані для того, щоб припинення вогню було надійним.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання, - цитує NYT неназваного українського викопосадовця. - Перше питання - це гарантії безпеки".

Про те, що імовірні переговори "мають ґрунтуватися на гарантіях", газеті заявив також секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. "Для України немає нічого важливішого", - сказав він. Костенко додав, що Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.

Читайте також: Вибори в США - 2024: якою буде подальша військова підтримка України?

Для Києва також важливі ширина буферної зони і можливість економічного відновлення

За словами неназваного українського високопосадовця, Києву також важливо, щоб будь-яка встановлена лінія припинення вогню не завадила економічному відновленню країни - наприклад, зробивши промислові райони занадто небезпечними для інвестицій.

Ширина демілітаризованої зони - буферної зони між двома арміями - також буде ключовим моментом, сказали співрозмовники NYT.

Читайте також: Трамп розглядає ідею "заморозки" війни з європейськими військами у буферній зоні - The Telegraph

План Трампа щодо України: "заморозка" чи вікно можливостей?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Обраний президент США Дональд Трамп

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Призначений Дональдом Трампом спеціальний посланець щодо України очолить перемовини про припинення війни, повідомив телеканал Fox News із посиланням на джерела.
Конфлікти13 листопада 2024 р.
Зустріч Джо Байдена і Дональда Трампа в Білому дому

Байден на зустрічі з Трампом: Підтримка України в інтересах США

Байден на зустрічі з Трампом: Підтримка України в інтересах США

На зустрічі в Овальному кабінеті Джо Байден і Дональд Трамп, серед іншого, обговорили війну Росії проти України та ескалацію на Близькому Сході.
Політика14 листопада 2024 р.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Туск очікує від США пропозиції щодо дати припинення вогню в Україні

Туск очікує від США пропозиції щодо дати припинення вогню в Україні

На думку Дональда Туска, пропозиції США щодо завершення війни "передбачатимуть менше втручання США в українські справи".
Конфлікти10 листопада 2024 р.
Більше публікацій