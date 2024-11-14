NYT: Після обрання Трампа пріоритет Києва - гарантії безпеки

Після обрання президентом США Дональда Трампа, який просуває прискорення мирних переговорів, питання територій хоча й "надзвичайно важливе" для Києва, але є другорядним, кажуть українські співрозмовники NYT.

Після перемоги на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа питання про гарантії безпеки для України під час імовірних мирних переговорів матиме більше значення, ніж повернення окупованих Росією територій. Про це в середу, 13 листопада, пише газета The New York Times із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.

Видання зазначає, що українські офіційні особи упродовж місяців заявляли, що не поступляться окупованою Росією територією за жодного варіанту мирного врегулювання. Але після обрання президентом США Дональда Трампа, який просуває "прискорений графік переговорів", Київ почав надавати гарантіям безпеки щонайменше таке ж значення, як і тому, де може пройти лінія припинення вогню.

За словами співрозмовників видання, територіальні кордони України, найімовірніше, будуть визначені в ході бойових дій, а захист інтересів країни на потенційних переговорах залежатиме від того, які гарантії будуть надані для того, щоб припинення вогню було надійним.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання, - цитує NYT неназваного українського викопосадовця. - Перше питання - це гарантії безпеки".

Про те, що імовірні переговори "мають ґрунтуватися на гарантіях", газеті заявив також секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. "Для України немає нічого важливішого", - сказав він. Костенко додав, що Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.

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Для Києва також важливі ширина буферної зони і можливість економічного відновлення

За словами неназваного українського високопосадовця, Києву також важливо, щоб будь-яка встановлена лінія припинення вогню не завадила економічному відновленню країни - наприклад, зробивши промислові райони занадто небезпечними для інвестицій.

Ширина демілітаризованої зони - буферної зони між двома арміями - також буде ключовим моментом, сказали співрозмовники NYT.

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