NYT: Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд

Конгрес США і Білий дім готують пакет, що пов'язує допомогу Ізраїлю з допомогою Україні, Тайваню, а також коштами на зміцнення американо-мексиканського кордону, пише The New York Times.

Уряд Ізраїлю звернувся до США з проханням про екстрену військову допомогу у розмірі 10 мільярдів доларів. Про це повідомило у вівторок, 17 жовтня, американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на три обізнані джерела. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив виданню, що законодавці обговорюють надання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракет для системи ППО "Залізний купол", 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення звичайних авіабомб на високоточні.

За інформацією NYT, Конгрес та Білий дім готують пакет, який поєднує допомогу Ізраїлю з пакетами підтримки України, Тайваню, а також коштами на зміцнення американсько-мексиканського кордону.

Байден відвідає 18 жовтня Ізраїлю

Допомога Ізраїлю, ймовірно, стане однією з тем візиту президента США Джо Байдена, наміченого на 18 жовтня. Як заявив напередодні на пресконференції в Тель-Авіві держсекретар США Ентоні Блінкен, ізраїльська влада повідомить Байдену про цілі та стратегію своїх військових дій проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, а також про те, як ЦАХАЛ проводитиме операції "в такий спосіб, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення Сектора Гази та забезпечити доставку гуманітарної допомоги мирним жителям Гази так, щоб це не допомогло ХАМАСу". "Президент дізнається від Ізраїлю, що йому необхідно для захисту свого народу, і продовжить роботу з Конгресом щодо задоволення цих потреб", - зазначив Блінкен.

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Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль

ХАМАС вранці 7 жовтня розпочав масштабну військову операцію проти Ізраїлю та влаштував наймасовіші розправи над цивільним населенням за весь час існування ізраїльської держави. Жертвами терористичної атаки і ракетних обстрілів, що тривають, стали понад 1400 жителів Ізраїлю. За різними даними, в руках у бойовиків ХАМАС як заручники можуть перебувати від 150 до 200 громадян Ізраїлю та інших держав.

У наступні дні Ізраїль відновив контроль над захопленими населеними пунктами та над кордоном із сектором Газа. ЦАХАЛ завдає потужних ударів по інфраструктурі ХАМАС у секторі Газа та готує наземну операцію. За інформацією палестинської сторони, від ударів у відповідь Ізраїлю загинули 2800 людей.