NYT: Трамп допомагав батькам ухилятися від сплати податків

Президент США Дональд Трамп та його брати й сестри в минулому брали участь у схемах ухиляння від сплати податків, що дозволили їхнім батькам ухилитися від сплати мільйонів доларів до державної скарбниці. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомило американське видання New York Times.

Журналістське розслідування ґрунтувалося на "величезній кількості" фінансових документів та продемонструвало, що Трамп отримав від бізнесу свого батька суму, що сьогодні еквівалентна 413 мільйонам доларів. Більшу частину цього статку він отримав, тому що допомагав батькам ухилятися від податків, сворюючи разом з братами та сестрами фальшиві корпорації, повідомило видання.

В адміністрації Трампа назвали розслідування "введенням в оману". "Багато десятилість тому податкова служба перевірила та схвалила ці транзакції", - повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. У свою чергу, адвокат Трампа Чарльз Хардер заявив, що "президент Трамп був практично непричетний до цих питань".

Утім, раніше речник департаменту податків та фінансів штату Нью-Йорк повідомив, що його відмомство проводить розслідування наведеної в матеріалі New York Times інформації.